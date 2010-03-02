  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۴۱

رحمانی نیا خبر داد:

فروش اقلام مصرفی شب عید با قیمت 25 درصد کمتر از بازار در تعاونیها

فروش اقلام مصرفی شب عید با قیمت 25 درصد کمتر از بازار در تعاونیها

دبیرکل اتاق تعاون از فروش اقلام مصرفی مردم توسط اتحادیه ها و تعاونیهای مصرف در روزهای پایانی سال به قیمت 25 درصد پایین تر از بازار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحمانی نیا با اشاره به قیمتهای انواع کالاهای عرضه شده با میانگین حداقل 25 درصد پایین تر از قیمتهای کالاهای مشابه در بازار توسط اتحادیه ها و تعاونی های مصرف، گفت: کارکرد شبکه گسترده تعاونیهای مصرف محلی در حال حاضر با مشارکت ساکنان محله های مختلف تهران که در حدود بیش از 200 محله فعال هستند، عامل مناسبی برای دسترسی سریع و آسان مردم به کالاهای اساسی است.

دبیرکل اتاق تعاون ایران با یادآوری خدمات ارزنده این شبکه وسیع مردمی در تهیه و توزیع کالاهای اساسی و اقلام کالا برگی و سهمیه ای دوران دفاع مقدس، نقش آفرینی تعاونیهای مصرف محلی را در اصلاح شبکه توزیع با اهمیت ارزیابی کرد.

رحمانی نیا، تحقق اهداف نهضت کاهش قیمت تمام شده را در حوزه تعاونیهای مصرف قابل دسترسی دانست و با اشاره به برنامه وسیع شبکه گسترده تعاونیهای مصرف محلی، کارمندی، کارگری، فرهنگی، نظامی و زنجیره ای سپه برای توزیع مایحتاج عمومی مردم بویژه در ایام پرمصرف پایان سال، از آمادگی کامل و تقریبا تمام وقت این واحدهای توزیع مردمی برای کمک به تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش احتمالی و بی رویه قیمتها خبر داد.

کد مطلب 1044427

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها