فروش اقلام مصرفی شب عید با قیمت 25 درصد کمتر از بازار در تعاونیها

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحمانی نیا با اشاره به قیمتهای انواع کالاهای عرضه شده با میانگین حداقل 25 درصد پایین تر از قیمتهای کالاهای مشابه در بازار توسط اتحادیه ها و تعاونی های مصرف، گفت: کارکرد شبکه گسترده تعاونیهای مصرف محلی در حال حاضر با مشارکت ساکنان محله های مختلف تهران که در حدود بیش از 200 محله فعال هستند، عامل مناسبی برای دسترسی سریع و آسان مردم به کالاهای اساسی است.

دبیرکل اتاق تعاون ایران با یادآوری خدمات ارزنده این شبکه وسیع مردمی در تهیه و توزیع کالاهای اساسی و اقلام کالا برگی و سهمیه ای دوران دفاع مقدس، نقش آفرینی تعاونیهای مصرف محلی را در اصلاح شبکه توزیع با اهمیت ارزیابی کرد.

رحمانی نیا، تحقق اهداف نهضت کاهش قیمت تمام شده را در حوزه تعاونیهای مصرف قابل دسترسی دانست و با اشاره به برنامه وسیع شبکه گسترده تعاونیهای مصرف محلی، کارمندی، کارگری، فرهنگی، نظامی و زنجیره ای سپه برای توزیع مایحتاج عمومی مردم بویژه در ایام پرمصرف پایان سال، از آمادگی کامل و تقریبا تمام وقت این واحدهای توزیع مردمی برای کمک به تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش احتمالی و بی رویه قیمتها خبر داد.