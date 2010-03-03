میزان خیرات در شهرستان دو میلیون نفری کرج ناچیز است

حجت الاسلام حسین نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: شهرستان کرج این قابلیت را دارد که میزان خیرات و مبرات و فعالیتهای نیکوکارانه در آن افزایش یابد و به میزان مطلوبی برسد.

وی ادامه داد: افراد متمول زیادی در کرج زندگی می کنند که اگر فرهنگسازی کافی صورت می گیرد، بخشی از فعالیتهای آنها به سمت فعالیتهای نیکوکارانه هدایت می شود و به این ترتیب می توان بخش بیشتری از مشکلات و خلاها را جبران کرد.

این مسئول بیان کرد: در صورت افزایش میزان فعالیتهای نیکوکارانه و شناسایی نیازها و اولویتها می توانیم موارد حاصل از فعالیتهای نیکوکارانه را به سمت انجام اولویتها و تامین نیازها هدایت کنیم و بخشی از نیازها را به این طریق تامین کینم.

کمک به تامین هزینه های ازدواج و موارد درمانی از مهمترین اولویتهاست

نظری خاطرنشان کرد: برگزاری مراسمهای مذهبی، کمک به طلاب و حوزه های علمیه و کمک به تامین هزینه های ازدواج و موارد درمانی، بخشی از مهمترین اولویتهای مربوطه در کرج است که امیدواریم فعالیتها در جهت افزایش تامین اینگونه موارد افزایش یابد.

وی عنوان کرد: وقف یکی از زیباترین راهکارها جهت حل مشکلات و تامین نیازها است که اگز میزان آن در کرج افزایش یابد، بسیاری از خلاها و نیازهای تامین نشده، تامین می شود و از به وجود آمدن بخشی از مشکلات اجتماعی نیز جلوگیری به عمل می آید.

نظری یادآور شد: شهرستان کرج با مشکلات و کمبودهای مختلف در زمینه های مختلف درگیر است که افزایش میزان وقف می تواند بسیاری از این کمبودها را از میان بردارد و آنها را تامین کند.

وی اضافه کرد: در فرهنگ اسلامی نمونه های بسیار زیبایی وجود دارد که وقف یکی از آنهاست و پرداختن به آن می تواند آثار بسیار درخشانی در پی داشته باشد.

میزان وقف در کرج نسبت به گذشته افزایش یافته است

این مسئول خاطرنشان کرد: البته میزان وقف در کرج نسبت به گذشته افزایش یافته اما میزان کنونی نیز باید افزایش یابد و به مطلوبترین سطح برسد.

نظری اظهار داشت: باید اولویتهای وقف به بهترین نحو به شهروندان و افراد خیر معرفی شود تا آنها بتوانند با انجام فعالیتهای وقفی در این زمینه ها بخشی از مشکلات کرج را حل کنند و گام موثری در جهت ارتقای سطح رفاه کرج بردارند.

وی ادامه داد: وقف به معنای حضور در جهاد اکبر یعنی مبارزه با نفس است به این ترتیب که واقف پیش از عمل وقف باید پا روی خواسته های دنیوی خود بگذارد تا بتواند بخشی از مال خود را صرف امور خیر کند.

این مسئول یادآور شد: شناسایی و احیای موقوفات از مهمترین ضرورتهاست و زمینه های حفظ مطلوبتر آنها را فراهم می کند.