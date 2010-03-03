ادارات استانی خدمات رسانی به کرج را قطع کرده اند

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: برخی از ادارات و دستگاه های استان تهران که باید تا تشکیل استان البرز، خدمات رسانی به کرج را ادامه دهد، از هم اکنون نسبت به این امر بی توجه یا کم توجه شده اند.

وی ادامه داد: برخی از این ادارات از هم اکنون خدمات را به کرج ارائه نمی دهند یا در این زمینه به حدی نامطلوب عمل می کنند که در نتیجه آن، مشکلاتی برای کرج و دستگاه های آن ایجاد شده است.

ادارات استانی تا تبدیل یک شهرستان به استان باید خدمات دهی خود را ادامه دهند

این مسئول بیان کرد: اینگونه عملکردها بسیارنامطلوب است زیرا ادارات و دستگاه های استانی تا تبدیل یک شهرستان به استان باید خدمات دهی خود را به آن شهرستان ادامه دهند.

آجرلو اظهار امیدواری کرد که اینگونه عملکردها در اسرع وقت به بهترین نحو اصلاح شود تا مشکلات ادارات و دستگاه های کرج در آستانه تشکیل استان البرز افزایش نیابد.

وی اظهار داشت: استان شدن کرج به مرحله تحقق و عملی شدن نزدیکتر می شود که امیدواریم در اسرع وقت به نتیجه برسد و ثمرات آن نصیب شهروندان شود.

نماینده مردم کرج در مجلس یادآور شد: البته صرف استان شدن کرج کافی نیست بلکه باید همه موارد لازم و مورد نیاز یک استان فراهم شود تا بتوانیم میزان خدمات دهی ادارات و دستگاه های کرج را به سطح استانی برسانیم و به این ترتیب از میزان مشکلات شهروندان کاسته و رفاه بیشتری برای آنها فراهم شود.