106 کیسه محموله آرد قاچاق در دماوند کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، ظهر چهارشنبه طی یک عملیات تعقیب و گریز محموله قاچاقی شامل 106 کیسه آرد دولتی از خودرو کامیونت چهار فرد قاچاقچی، توسط مامورین نیروی انتظامی شهرستان دماوند کشف و ضبط شد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دماوند با اعلام این خبر افزود: با دریافت اطلاعاتی مبنی بر بارگیری محموله قاچاق آرد از شهرستان دماوند و به مقصد تهران، مامورین پلیس راه گیلاوند با شناسائی کامیونت حامل بار قصد توقف خودروی مذکور را داشتند اما راننده آن از دستور ایست سر باز زد.

سرهنگ فرهاد قدسی ادامه داد: پس از اقدام به گریز راننده خودرو، مامورین نیروی انتظامی شهرستان دماوند با اجرای طرح مهار مبادرت به تعقیب افراد مشکوک نمودند که پس از وقوع تصادف بین اتومبیل پلیس و کامیونت در حال گریز و شلیک تیر هوایی، قاچاقچیان متوقف شدند.

این مسئول خاطر نشان کرد: پس از توقف و دستگیری چهار قاچاقچی فراری و تفتیش خودروی کامیونت، 106 کیسه آرد دولتی و یارانه ای کشف و ضبط شد که البته تعدادی از این کیسه ها نیز در حین گریز به بیرون از اتومبیل پرتاب شده بود.

وی در پایان پیرامون پرونده قاچاق آرد شهرستان دماوند یادآور شد: پرونده فوق برای پیگیری بیشتر و با هدف شناسایی مقصد اصلی و نیز مبدا بارگیری همچنان در جریان خواهد بود.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 96 هزار و 860نفر در این شهرستان سکونت دارند.