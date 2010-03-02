افغانها خود باید مسئولیت کشورشان را بر عهده بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه اتریشی استاندارد در اواخر هفته گذشته کارشناسانی به دعوت انستیتو "لیچتن اشتاین" دانشگاه پرینستون آمریکا به منظور گفتگو درباره آینده افغانستان در وین اتریش گردهم آمدند.

"وولفگانگ دنسپک گروبر" رئیس این انستیتو در این اجلاس جامعه بین المللی را در این باره که مرتبا به افغانستان امر و نهی کنند هشدار داده و اظهار داشت: افغانها باید خود امور کشورشان را بر عهده بگیرند.

وی همچنین تاکید کرد که قدم به قدم باید مسئولیت بیشتری به حکومت افغانستان محول شود. مبارزه علیه طالبان باید توسط ارتش افغانستان در پیش گرفته شود.