  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۲۵

در کنفرانسی در وین مطرح شد:

افغانها خود باید مسئولیت کشورشان را بر عهده بگیرند

افغانها خود باید مسئولیت کشورشان را بر عهده بگیرند

گروهی از کارشناسان مسائل افغانستان در کنفرانسی در وین اتریش ضمن هشدار به غرب درباره امر و نهی مداوم به دولت افغانستان تاکید کردند که افغانها باید خود مسئولیت کشورشان را بر عهده بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه اتریشی استاندارد در اواخر هفته گذشته کارشناسانی به دعوت انستیتو "لیچتن اشتاین" دانشگاه پرینستون آمریکا به منظور گفتگو درباره آینده افغانستان در وین اتریش گردهم آمدند.

"وولفگانگ دنسپک گروبر" رئیس این انستیتو در این اجلاس جامعه بین المللی را در این باره که مرتبا به افغانستان امر و نهی کنند هشدار داده و اظهار داشت: افغانها باید خود امور کشورشان را بر عهده بگیرند.

وی همچنین تاکید کرد که قدم به قدم باید مسئولیت بیشتری به حکومت افغانستان محول شود. مبارزه علیه طالبان باید توسط ارتش افغانستان در پیش گرفته شود.

کد مطلب 1044460

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها