استفاده از واکسن آنفلوآنزا در مرغداریها ضروریست

علی بشری‌ معافی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در کشور آنفلوانزای متعددی وجود دارد، افزود: یکی از این آنفلوانزا

مدیرکل دامپزشکی گیلان افزود: از این واحد ها نمونه ‌های گرفته و آزمایش شد که از یک واحد بیماری " نیوکاسل " و از بقیه هم ردپای ویروس

وی با اشاره به وجود 800 واحد مرغ گوشتی با ظرفیت نزدیک به 10 میلیون قطعه در هر دوره اظهار داشت: از آذر ماه امسال تا کنون 26 واحد از این مرغداریها به بیماری مبتلا شدند.

اخیرا وارد گیلان شده است، اظهارداشت: آنفلوانزای

به تنهای نمی ‌تواند تلفات سنگینی بر مرغداریها تحمیل کند و همزمان باید با بیماریهای نظیر برونشیت یا

و

بشری معافی با اشاره به اینکه ردپای بیماری برونشیت در برخی مرغداریهای استان گیلان قطعی شده است، افزود:

هر جا که بیماری

و برونشیت با همدیگر بروز کردند تلفات سنگین بوده در غیر این صورت تلفات 30 تا 35 درصد است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت گیلان در بحث این بیماری خاطرنشان کرد: با توجه به گزارشهای دریافت شده، گیلان در وضعیت بسیار مطلوب ‌تر و بهتری نسبت به سایر استانهای کشورقرار دارد.

مدیرکل دامپزشکی گیلان گفت: در حال حاضر سه درصد مرغداریهای استان گیلان درگیر این بیماری‌ هستند که باید مانع گسترش این بیماری در استان شد.

وی سیستم نظارتی کشتارگاهها را قوی دانست و افزود: در کشتارگاهها قفس‌ شور تقویت شده و جلسه ‌های با مدیران کشتارگاهها و مسئولان فنی برگزار تا مصرف انسانی این مرغها به حداقل برسد.

بشری واکسیناسیون مرغداریها را مورد تاکید قرار داد و یاد آورشد: وقتی بیماری وجود ندارد، مرغداران احساس امنیت می ‌کنند در حالیکه واکسن آنفلوآنزا موجود است و باید آن را تشدید کنند.