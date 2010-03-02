مراحل تولید تله ‌فیلم "وارونگی" در هتل فهادان یزد آغاز شد

مهدی شفیعی، تهیه کننده این فیلم در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد در مورد دلیل انتخاب یزد به عنوان مکان فیلمبرداری این تله فیلم اظهار داشت: چند شهر برای فیلمبرداری این کار انتخاب شده بود اما از آنجا که برای لوکیشن ویژگی خاصی مدنظر نبود و برای انتخاب آزادی عمل وجود داشت، سرانجام فضای یزد انتخاب شد.

وی افزود: این انتخاب به دو دلیل انجام شد که یکی تناسب فضای فیلم با فضای لوکیشن‌های یزد و دیگری زیبایی‌های بصری شهر یزد از قبیل خانه‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها، عابران و ... یک قاب خوب به ما ارائه می‌داد.

تهیه‌ کننده این تله فیلم در مورد دلایل اتتخاب هتل موزه فهادان به عنوان لوکیشین این فیلم بیان داشت: از یک و ماه نیم قبل از مراحل پیش تولید مکان‌های زیادی بازدید شد و حتی دوستان یزدی نیز در این زمینه کمک کردند اما سرانجام این هتل زیبا انتخاب شد زیرا بنای بسیار زیبا، مکان جالب و سنتی، اشیا جالب و قدیمی و سنتی موجود در هتل و همکاری مدیریت آن، عوامل اصلی این انتخاب بود.

شفیعی در پاسخ به این سئوال که راهکارهای معرفی شهر یزد به عنوان یک شهر بکر برای فعالیت‌های هنری، چیست؟ بیان داشت: در این مسئله دو دیدگاه وجود دارد نخست بخش ملی آن است. هر منطقه از ایران دارای قطعات مختلف از یک پازل است. یزد نیز از این قائده مستنثنی نیست و وظیفه ماست که در آثار خود مردم را با فرهنگ و تاریخ و تمدن ایرانی خود آشنا و درگیر کنیم اما باید توجه داشت این نیاز استفاده از یزد به عنوان مکان هنری باید تعریف شود. بخشی از آن در داخل استان است و برخی خارج از یزد شکل می‌ گیرد.

وی افزود: درست است که بیشتر مردم یزد را می‌ شناسند ولی شناساندن بهتر آن به هنرمندان مختلف می ‌تواند زمینه ‌ساز فعالیت ‌های خوبی در این استان شود.

شفیعی که دو اثر دیگرش در مناطق جنوبی و شمالی کشور تولید شده است، معتقد است: در داخل استان باید شرایط و امکانات فعالیت مهیا باشد و بستر مفیدی وجود داشته باشد.

تهیه‌کننده تله‌ فیلم "وارونگی" در مورد مجموعه و عوامل آن گفت: تلاش شده تا در بخش‌ های مختلف این کار از مردم یزد نیز بهره ببریم و این بهره‌مندی هم در بخش فنی و پشت صحنه و هم مقابل دوربین انجام خواهد شد .

علیرضا رزازی ‌فر، کارگردان این تله فیلم نیز در این زمینه اظهار داشت: مراحل پیش‌ تولید کار حدود یک ماه و نیم طول کشید و سرانجام توانستیم تصویربرداری فیلم را روز چهارشنبه در یزد آغاز کنیم.

وی عنوان کرد: البته در فیلم تکیه ‌ای بر فرهنگ و آداب و رسوم یزد نخواهیم داشت.

رزازی ‌فر خاطرنشان کرد: فضای فیلم انتزاعی و بدون زمان و مکان است و ما به دلیل بافت قدیمی یزد این شهر را برای تصویربرداری انتخاب کردیم.

وی ادامه داد: فیلم ‌نامه مدرن است و بازیگران زیادی دارد و سعی کرده‌ایم از بازیگران معروف یزد نیز استفاده کنیم.

طبق برنامه‌ریزی انجام شده حدود 25 جلسه تصویربرداری به طول خواهد انجامید.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: فرخ در یک کارگاه کار می‌کند و نامزدی دارد که می ‌خواهد با او ازدواج کند. اما او طی اتفاقی از مسیر اصلی زندگی خود خارج می‌شود و حالا دو راه را پیش رو دارد: بازگشت به خویشتن یا افتادن در راه خلاف.

"وارونگی" بر اساس ایده ‌ای از محسن یوسفی و توسط داریوش مختاری نوشته شده است.

تعدادی از عواملی که در ساخت فیلم همکاری دارند، عبارتند از: نویسنده فیلمنامه: داریوش مختاری ( بر اساس ایده محسن یوسفی)، کارگردان: علیرضا رزازی‌فر، تهیه کننده: مهدی شفیعی، مدیر تصویربرداری: سعید پوراسماعیلی، صدابردار: مهدی صالح کرمانی، طراح صحنه و لباس: محسن افزونی، طراح گریم: مرتضی ضرابی، مدیر تولید: آندرانیک چخومیان، مدیر تدارکات: مجید استادیان، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: مجید فروغی‌ راد، منشی صحنه: نرگس محبی.

بازیگران این مجموعه را نیز عبدالرضا زهره‌ کرمانی در نقش فرخ، آشا محرابی در نقش خاطره، مرتضی ضرابی، امیر باران ‌لویی، ‌حسین پهلوان‌زاده، ایرج مفیدی، فرزین فردین مهر و... تشکیل می‌دهند.

علیرضا رزازی ‌فر پیش از این ساخت فیلم سینمایی "مانا" و فیلم تلویزیونی "تنهایی رود" را در کارنامه هنری خود به ثبت رسانده است.