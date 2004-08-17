سفر هيات ميانجي كنفرانس ملي براي حل بحران نجف به تعويق افتاد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري رويترز، هيات سياسي ومذهبي عراق سفرخود را به نجف به دلايل امنيتي به تعويق انداخت واعلام كرد: هياتي كه مامورپايان دادن به درگيرهاي نجف وحل آن شده بود سفرخود را به اين شهر به تعويق انداخت .

فوزي حمزه مسئول سياسي ورياست اين هيات اعزامي اظهارداشت: گزارشاتي دريافت كرده ايم كه نشان مي دهد كمين هايي در راه نجف با هدف حمله به اين هيات ايجاد شده است.

وي افزود: هنوزاين ماموريت هيات اعزامي به نجف لغونشده است واما ما به دلايل امنيتي نمي توانيم بگوييم كه چه موقع هيات اعزامي بغداد را به مقصد نجف ترك كند .