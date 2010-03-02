  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۲۱

برای اولین بار در تهران/

غرفه های بازیافت به کارت خوان محهز شد

معاون امور شهری شهرداری منطقه 8 از تجهیز غرفه های بازیافت به دستگاه کارت خوان در شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد افشار با اعلام این مطلب گفت: حوزه معاونت امور شهری منطقه 8، جهت ایجاد انگیزش و ارتقای فرهنگ بازیافت از مبدأ و به جهت شفاف سازی نحوه تبادل مواد بازیافتی با پول نقد، توسط  پیمانکاران مربوطه اقدام به تجهیر غرفه های بازیافت سطح محدوده منطقه به دستگاه کارت خوان کرد.

معاون امور شهری منطقه 8 افزود: برهمین اساس شهروندان در زمان مراجعه به غرفه های بازیافت جهت تحویل پسماند خشک کارت اعتباری دریافت می کنند.

افشار تصریح کرد: ارزش ریالی مواد بازیافتی که در سیستم توزین دیجیتالی ثبت شده در کارت اعتباری شهروندان شارژ می شود.

وی گفت: اعتبار درج شده در کارتها قابل هزینه در تمامی فروشگاههای مجهز به دستگاه کارت خوان است.

معاون امور شهری منطقه 8 در ادامه به طرح استقبال از بهار اشاره کرد و افزود: شهرداری منطقه 8 با نوسازی فضای سبز و رنگ آمیزی، شست و شوی المانهای شهری به استقبال از بهار می رود.

افشار گفت: آذین بندی بوستانها، ساماندهی اصناف، بازپیرایی مساجد، جمع آوری تابلو های غیر مجاز، رفع سد معبر و مبارزه با جانوران  موذی از جمله وظایف حوزه خدمات شهری منطقه هشت در طرح استقبال از بهار است.

کد مطلب 1044470

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها