غرفه های بازیافت به کارت خوان محهز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد افشار با اعلام این مطلب گفت: حوزه معاونت امور شهری منطقه 8، جهت ایجاد انگیزش و ارتقای فرهنگ بازیافت از مبدأ و به جهت شفاف سازی نحوه تبادل مواد بازیافتی با پول نقد، توسط پیمانکاران مربوطه اقدام به تجهیر غرفه های بازیافت سطح محدوده منطقه به دستگاه کارت خوان کرد.

معاون امور شهری منطقه 8 افزود: برهمین اساس شهروندان در زمان مراجعه به غرفه های بازیافت جهت تحویل پسماند خشک کارت اعتباری دریافت می کنند.

افشار تصریح کرد: ارزش ریالی مواد بازیافتی که در سیستم توزین دیجیتالی ثبت شده در کارت اعتباری شهروندان شارژ می شود.

وی گفت: اعتبار درج شده در کارتها قابل هزینه در تمامی فروشگاههای مجهز به دستگاه کارت خوان است.

معاون امور شهری منطقه 8 در ادامه به طرح استقبال از بهار اشاره کرد و افزود: شهرداری منطقه 8 با نوسازی فضای سبز و رنگ آمیزی، شست و شوی المانهای شهری به استقبال از بهار می رود.

افشار گفت: آذین بندی بوستانها، ساماندهی اصناف، بازپیرایی مساجد، جمع آوری تابلو های غیر مجاز، رفع سد معبر و مبارزه با جانوران موذی از جمله وظایف حوزه خدمات شهری منطقه هشت در طرح استقبال از بهار است.

