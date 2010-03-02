اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز در ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی مهدوی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اجرای این طرح حدود 500 نفر متشکل از بازرسان اصناف، بازرگانی و افتخاری بر نحوه ارایه کالا و خدمات در آستانه سال جدید نظارت می کنند.

وی بیان داشت: با توجه به افزایش خرید و تقاضا و ضرورت کنترل نظارت بر عرضه کالا و خدمات در آستانه سال جدید، کار نظارت بر بازار تشدید شده است.

مهدوی ایجاد زمینه مناسب برای تهیه مایحتاج عمومی و جلوگیری از تخلفات احتمالی صنفی را از اهداف اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز عنوان کرد.

وی اظهار داشت: اجرای این طرح تا بیستم فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

این مسئول از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موارد را با شماره تلفن 124 بازرسی سازمان بازرگانی استان ایلام در میان بگذارند.

