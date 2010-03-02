طلبه بودن با هنرمند بودن منافاتی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله العظمی سیدعزالدین زنجانی از علمای برجسته حوزه علمیه مشهد روز سه شنبه در دیدار با مسئولان اجرایی جشنواره ادبی ـ هنری حوزه علمیه خراسان افزود: امروز دشمن از طریق ابزارهای هنری اسلام را هدف قرار داسته است لذا ما نیز باید با همان اسلحه ای که غرب برای پس زدن اسلام و قرآن آمده است جوابگوی تهاجمات آنان باشیم و اگر می خواهیم در مقابل دشمن بایستیم، صحبت کردن و لعن کردن به تنهایی سودی ندارد.

وی با اشاره به پیشرفت های علمی غرب ادامه داد: تلاش در زمینه علوم جدید امر بسیار مهمی است که در گذشته نیز علمایی چون شیخ بهایی، علامه حلی و.... بدان پرداخته و افتخارآفرین بوده اند، باید در این علوم بسیار کوشا بود به طوری که در این عرصه ها نیز ترقی شایانی داشته باشیم.

آیت الله زنجانی با اشاره به محتوای غنی دینی که در اختیار مسلمانان است، افزود: ما همه چیز داریم نباید با کوتاهی ها و ندانم کاری ها به دشمن که شبانه روز فعال است اجازه پیشروی بدهیم، شما که در این صدد هستید حتما این علوم را کامل بیاموزید و ترویج کنید تا انشاالله به درجاتی برسیم که خودمان انشتین داشته باشیم کما اینکه در گذشته نیز داشته ایم.

این مدرس درس خارج حوزه علمیه مشهد خطاب به طلاب تصریح کرد: وقت را از دست ندهید و در درس خواندن کوتاهی نکنید اما از ورود به علوم جدید و استفاده از ابزارهای هنری هم غافل نباشید.

وی خاطر نشان کرد: هنرمند بودن با طلبگی منافاتی ندارد، مقدس بازی ها را کنار بگذارید؛ اینکه برخی می گویند شما طلبه هستید چرا هنر و ادبیات و ....می خوانید، درست نیست همه را باید آموخت، مگر ریاضیات هنر نیست؟ علامه حلی بودن هنر نیست؟ اینها با هم تضادی ندارد منتهی این بزرگان معمولا جنبه فقاهتشان غلبه داشته است؛ امروز وقت اینگونه اشکال تراشی ها نیست؛ اروپا و آمریکا از طریق هنر و رسانه، عالم را در پنجه هاشان گرفته اند ان وقت ما بحث می کنیم که وارد این عرصه بشویم یا نشویم.

آیت الله زنجانی با اشاره به دیوان شعر بزرگانی چون سیدرضی و سیدمرتضی در خصوص بهره گیری از شعر و ادبیات در منابر خاطر نشان کرد: اصولا شعر به معنای نظم در قرآن هست و آنچه مراد قرآن است که از انبیاء نفی می کند، منظور نفس شعر نیست، می خواهد بگوید گفته های پیامبر(ص) از روی خیال نیست بلکه حقایق را می بیند و می گوید.

این عالم برجسته حوزه علمیه مشهد در پایان با بیان اینکه اغلب استعدادها نهفته است و فرصتی نیاز است تا شناسایی شوند، خاطرنشان کرد: برگزاری اینگونه جشنواره ها جهت تشویق طلاب برای ورود به عرصه های ادبی ـ هنری لازم و ضروریست.

وی خطاب به دست اندرکاران جشنواره ادبی ـ هنری حوزه علمیه خراسان گفت: در این مسیر به تشویق یا تنبیه ها اعتنا نکنید شما با خدا معامله کنید.

اختتامیه دومین جشنواره ادبی ـ هنری حوزه علمیه خراسان از سوی گروه مبلغان هنرمند دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی 12 اسفندماه در محل تالار اجتماعات این دفتر برگزار می شود.