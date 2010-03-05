افزایش 10 تا 30 درصدی قیمتها در سبد هزینه خانوار

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر درباره گزارش بانک مرکزی مبنی کاهش نرخ تورم تا 10.5 درصد در پایان سالجاری که یکی از مبناهای اصلی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران است، گفت: کمیته های کارگری سراسر کشور در بررسی های خود از 38 قلم کالا در سبد هزینه های خانوار دریافتند که غیر از 3 قلم کالا که نسبت به سال گذشته از نظر قیمتی ثابت مانده، بقیه اقلام دارای افزایش قیمت است.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: چگونه است که بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم خبر می دهد در حالی که در سبد هزینه های خانوار قیمتها از 10 تا 30 درصد افزایش یافته است.

افزایش 10 تا 30 درصد هزینه خرید اقلام مصرفی

دهقان کیا ادامه داد: ادعای کاهش نرخ تورم و پایین آمدن سطح عمومی قیمتها از طریق بانک مرکزی می تواند به چالشی برای تعیین حداقل دستمزد تبدیل شود. متاسفانه استناد ماده 41 قانون کار به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تا حدودی مشکلاتی را برای جامعه کارگی به وجود می آورد.

وی با بیان اینکه کارگران هرچقدر هم بگویند که کاهش سطح عمومی قیمتها را لمس نکرده اند، بانک مرکزی کار خود را می کند و نرخ تورم را روبه کاهش نشان می دهد. واقعیت این است که با 263 هزار تومان مشکلی از زندگی کارگران حل نمی شود بلکه خود مشکلات بسیار زیادی نیز به وجود می آورد.

سیاست دوگانه وزارت بازرگانی

این مقام مسئول کارگری با اعلام اینکه ادامه روند کاهش دستمزدها می تواند به بالا رفتن نرخ بیکاری دامن بزند، افزود: متاسفانه اخیرا وزارت بازرگانی با سیاستهای دوگانه خود ابتدا به کشاورزان وعده پرداخت یارانه و عیدی برای کنترل قیمتها در بخش محصولات کشاورزی را می دهد و بعد یکباره تعرفه واردات میوه را به 30 درصد و صفر می رساند.

به گفته دهقان کیا، سیاستهای لرزان در بخش بازرگانی می تواند مشکلاتی را در کاهش نیروی کار بخش کشاورزی، بیکاری و از دست رفتن بازارهای فروش شود.

قیمتها را شفاف سازی کنید

وی تاکید کرد: اینکه می گویند اجناس مصرفی مردم ارزان شده است نمی تواند مشکل را حل کند باید در این زمینه شفاف سازی شود و با دلایل و اسناد مورد قبول مردم و کارگران حرف بزنند. شفاف سازی شود که قیمت برنج 3 هزار و 500 تومانی خوب و هزار و 600 تومانی نامرغوب در سالجاری چقدر شده است؟ چگونه برنج پاکستانی هزار و 600 تومانی سال قبل وقتی به 2 هزار تومان در سالجاری می رسد قیمتها کاهش یافته است؟

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران بیان داشت: وزیر اقتصاد و بانک مرکزی باید برای مردم با دلایل شفاف و روشن مشخص کنند که چگونه و بر اساس چه مبنایی قیمتها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. یافته های ما کاهش در اقلام سبد هزینه های خانوار را نشان نمی دهد.

دهقان کیا در پایان بیان داشت: مرغ به عنوان یکی از اقلام پرمصرف مردم در سال گذشته به قیمت هر کیلو 2 هزار و 200 تومان بود که امسال به 3 هزار و 100 تومان رسیده است.

افزایش قیمت 34 قلم کالا براساس گزارش بانک مرکزی

به گزارش مهر، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود در روزهای گذشته آخرین وضعیت قیمتی خرده فروشی 42 قلم کالای مصرفی خانوار را در 11 گروه اعلام کرده که قیمت 34 قلم بررسی شده نسبت به هفته مشابه سال قبل رشد یافته است. رشد 3 قلم محصولات مصرفی شامل هندوانه، شیر استرلیزه و برنج وارداتی غیرتایلندی نیز صفر اعلام شده است.

همچنین قیمت 8 قلم کالای و اجناس مصرفی خانوار نسبت به هفته مشابه سال قبل کاهش یافته است.