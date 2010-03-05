به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "به رنگ ارغوان" در این روزها که دست سینمای ایران از یک پدیده خالی است، اتفاق جالبی است و می‌تواند برای مخاطب جذاب باشد. طبیعی است که فیلم در جذب مخاطب موفق باشد اما اگرچه ساخته جنجالی حاتمی‌کیا پرفروش‌ترین فیلم این روزها روی پرده سینماها است، اما پتانسیل بیشتری برای جذب مخاطب دارد.

*موضوع متفاوت و ملتهب

موضوع فیلم در سینمای ایران یگانه است، داستان فیلم درباره عشق یک مامور امنیتی به سوژه اش است، تقابل یک مامور با ظاهر خشن و خشک با دختری که از کودکی فرجامی تلخ داشته و روزگارش را در تنهایی و خلوت می‌گذراند. ارغوان نماد عشقی معصومانه است که قربانی شرایط و فضا شده است.

تا به حال چنین تصویری از یک مامور اطلاعاتی در فیلمی از سینمای ایران ارائه نشده است، با توجه به فضای فیلم و شخصیتها و مناسباتی که در آن مطرح می‌شود "به رنگ ارغوان" اتفاق مبارکی است. حاتمی‌کیا در "به رنگ ارغوان" علاوه بر نمایش جزئیات یک عملیات اطلاعاتی به سوابق و ماجراهای گروهکهای سیاسی هم اشاره می‌کند که تاکنون چنین سیمایی در سینمای ایران نداشته‌اند.

*بازیگران و بازیها

درباره بازیهای فیلم سینمایی "به رنگ ارغوان" بسیار گفته شده است، اگرچه بازی درخشان حمید فرخ‌نژاد از دید داوران جشنواره پنهان ماند اما این بازی هوشمندانه در قالب دو کاراکتر متفاوت در سینمای ایران ماندگار می‌شود. فرخ‌نژاد در فضایی خاص تصویر دوگانه یک مامور امنیتی که برای پنهان ماندن هویتش در قالب جوانی ساده لوح فرو می‌رود به خوبی به تصویر می‌کشد، وجهه هوشمند و مقتدر شخصیت هوشنگ هم قابل باور، همدلی برانگیز و دوست داشتنی از کار درآمده است.

خزر معصومی در اولین نقش‌آفرینی‌اش حضوری قابل قبول دارد و بخش مهمی از گرمای رابطه هوشنگ و ارغوان به بازی این دو بازیگر و تعامل خوب آنها با یکدیگر برمی‌گردد. فرهاد قائمیان در نقشی کوتاه حضوری قابل قبول دارد و تصویر رقت انگیز آدمهای بازی‌خورده سیاسی را به خوبی نشان می‌دهد.

در سایه بودن و ماندن او و نزدیک نشدن بیش از اندازه فیلمساز به این شخصیت هم امتیازی است که نمی‌توان نادیده گرفت یا فراموش کرد. حاتمی‌کیا پس از سالها تبحرش را در روایت و قصه‌گویی دوباره نشان داده است.

*زمان مناسب اکران

نمایش فیلم پس از پایان جشنواره بیست و هشتم فجر در حالی که هنوز موجهای تبلیغاتی ادامه داشت، اتفاق خوبی است. فیلم پس از تبلیغات چند ساله‌ای که در اطرافش شده و حاشیه‌هایی که داشته روی پرده رفته و این می‌تواند برای مخاطب جذاب باشد. در این سالها نویسندگان سینمای ایران "به رنگ ارغوان" را فراموش نکردند و بارها درباره آن نوشتند تا در ذهن مخاطب سینمای ایران زنده بماند.

اکران فیلم تا سال آینده هم ادامه دارد و "به رنگ ارغوان" که در این جدال بی‌رقیب است شانس تبدیل شدن به یکی از پرفروش‌ترین فیلم اکران بهار را دارد. "به رنگ ارغوان" احتمالا و باتوجه به آمار و ارقامی که وجود دارد نمی‌تواند رکورد فروش پدیده نوروز سال 88 را بشکند اما این فیلم می‌تواند به پرفروش‌ترین فیلم کارنامه ابراهیم حاتمی‌کیا تبدیل شود.

"به رنگ ارغوان" به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا اگرچه انتظارها درباره فروش رویایی را برآورده نکرده اما قطعا در هفته‌های آینده به یکی از آثار پرفروش سینمای ایران تبدیل می‌شود.