توسعه مهارت آموزی و آموزش فنی و حرفه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، طی 2 ماه گذشته بیش از 50 نماینده مجلس با حضور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و نشستهای تخصصی راهکارهای توسعه اثربخش آموزشهای فنی و حرفه ای و مهارت آموزی را بررسی کردند.

بر اساس این گزارش، با حضور سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و نمایندگان حوزه های انتخابیه استانهای مختلف کشور در کمیسیونهای آموزش و تحقیقات، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی، قضایی و حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، تلفیق، کشاورزی، عمران، خدمات و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از دی ماه سالجاری تاکنون جلسات مختلفی برگزار شده است.

امیرمحمد پرویز در این خصوص گفت: با توجه به نقش تأثیرگذار مجلس در وضع قوانین و طرحها و همچنین تصویب لوایح حمایتی در راستای توسعه مهارت آموزی در کشور، از دی ماه سالجاری تاکنون توانسته ایم با بیش از 50 نماینده مجلس نشستهای کاری و تخصصی برگزار کنیم و به دستاوردهای اثربخشی نیز در این زمینه برسیم.

پرویز در زمینه محورهای مورد بحث، بیان داشت: در نشستهای متعددی که با نمایندگان مجلس داشتیم موضوعات مورد نظر را در 2 محور مطرح کردیم و راهکارهای توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای در 2 بخش دولتی و خصوصی و محدویتهای موجود برای فعالیت این آموزشها را به بحث گذاشتیم.

وی ادامه داد: همچنین موضوع ضرورت ایجاد انسجام و وحدت رویه در نظام مهارت آموزی کشور با تجمیع آموزشهای فنی و حرفه ای و تشکیل سازمان ملی مهارت نیز بررسی شد که از سوی این سازمان مورد تأکید قرار گرفت و نمایندگان نیز قول مساعدت و حمایت خود از این طرح را اعلام کردند.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای بیان داشت: افزایش سهم آموزشهای فنی و حرفه ای در نظام آموزشی کشور و افزایش سقف بودجه سازمان به عنوان تنها مرجع قانونی ارائه آموزشهای مهارتی و تأثیر آن در توسعه پایدار کشور افزایش سهم اعطای تسهیلات خود اشتغالی و اشتغالزایی به دارندگان گواهینامه مهارت این سازمان و همچنین معافیت عوارض شهرداریها برای احداث مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی همچون سایر مراکز آموزشی، از جمله درخواستهای طرح شده دیگر با نمایندگان مجلس بود.

پرویز تاکید کرد: در راستای توسعه بخش غیر دولتی و فراهم کردن زمینه های مناسب مشارکت این بخش در زمینه آموزشهای فنی و حرفه ای نیز مباحثی مطرح شد که می توان به اجرای قانون بیمه خویش فرما برای مدیر، مؤسس و مربی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد، معافیت مالیاتی و لغو محدودیت فعالیت آموزشی در مکانهای دارای کاربری تجاری برای این آموزشگاهها اشاره کرد.