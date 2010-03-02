مسابقه ارسال کارت تبریک عید برای یک دوست معلول برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کودکان 4 تا 14 سال می توانند با شرکت در مسابقه “دوستی در همین نزدیکی”، یک کارت تبریک عید برای دوست معلول خود، تهیه و به سازمان بهزیستی ارسال کنند.

در این مسابقه که از ابتدای اسفندماه 88 آغاز شده کودکان 4 تا 14 سال می توانند با راهنمایی مربی، معلم یا والدین خود، طرح یا پیام خود را در قالب یک کارت تبریک برای دوست معلول خودشان آماده کنند و برای شرکت در مسابقه، از طریق پست، ارسال ایمیل به نشانی doosteman@behzistitehran.org.ir یا از طریق صفحه ویژه این مسابقه روی وبلاگ بهزیستی استان تهران به نشانی http://pr.behzistitehran.org.ir/doosteman آثار خود را ارسال نمایند.

25 اسفند آخرین مهلت ارسال کارت های تبریک کودکان به دوستان معلولشان اعلام شده است. همچنین در مراسم ویژه‌ای، در اردیبهشت ماه 89 به بهترین کارت های تبریک، هدایایی تعلق می گیرد و از آثار رسیده نمایشگاه برگزار خواهد شد.

نشانی پستی سازمان برای دریافت کارت های تبریک کودکان، تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند، مجتمع خدمات بهزیستی دکتر شریعتی با کدپستی 1516974411 اعلام شده است.