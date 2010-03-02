فعالیت 703 واحد مرغداری گوشتی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضایی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: هم اکنون سه کشتارگاه صنعتی طیور در سطح استان حجم قابل توجهی از تولید مرغ یا گوشت سفید را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه این حجم تولید علاوه بر نیاز استان به سایر استانها نیز صادر می شود، افزود: خراسان جنوبی در بحث جوجه یک روزه صادرات خارج از کشور نیز انجام می دهد.

رضایی از وجود دو میلون راس دام سبک در سطح استان خبر داد و گفت: همچنین در این استان حدود 40 هزار راس دام سنگین و 25 هزار نفر شتر وجود دارد.

وی پراکندگی دام ها در سطح استان و همچنین وجود 400 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان را از جمله مشکلات موجود بر سر راه دامپزشکی استان برشمرد و اظهار داشت: ثروت دامی استان یکی از بسترهای اصلی اشتغال و درآمد استان است که در راستای حفظ این ثروت باید بیش از پیش تلاش کرد.

وی بیان کرد: در راستای حفظ بهداشت این سرمایه دامی استان در قالب برنامه چهارم توسعه یکسری شاخص هایی در جهت بهبود افزایش خدمات بهداشتی برنامه ریزی شده است.

به گفته وی پوشش بهداشتی طیور و زنبور در برابر بیماریها از 45 درصد در سال 83 که شروع برنامه چهارم بوده به 65 درصد تا پایان برنامه محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: در این راستا جهت تحقق این برنامه حدود 67 هزار نمونه مرضی انجام شده و جهت انجام آزمایشات ارسال شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی در پایان با بیان اینکه علاوه بر نظارت بهداشتی دامپزشکی نظارت شرعی هم انجام می شود، یادآور شد: روند شرعی کشتار طیور توسط روحانیون و یک نفر ناظر ذبح شرعی در کشتارگاه توسط مسئولین نمایندگی ولی فقیه انجام می شود.