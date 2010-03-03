روند سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان غربی باید شتاب گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد جذب سرمایه گذاری آذربایجان غربی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی باید از تمام ظرفیت خود در جهت جذب و معرفی سرمایه گذاران استفاده کنند، اظهار داشت: وجود سرمایه گذاری خارجی برای توسعه استان همزمان با تخصیص اعتبارات استانی، ملی و تسهیلات بانکی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی با تاکید بر واگذاری ستاد جذب سرمایه گذاری های خارجی به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، گفت: در این راستا دستگاههای اجرایی دولتی باید زمینه های سرمایه گذاری استان را جهت معرفی به سرمایه گذاران تدوین کنند.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به حضور آذربایجان غربی در همایش سرمایه گذاران خارجی که سال آینده در شیراز برگزار می شود، ادامه داد: در صورت ایجاد شرایط مطلوب جهت ارتقا زمینه های همکاری با کشورهای اروپایی همایشی نیز در استان برگزار خواهد شد.

جلال زاده جذب سرمایه گذاری خارجی را از جمله اولویتهای کاری مجموعه مدیریتی آذربایجان غربی دانست و بیان داشت: امروزه میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در جهان و در کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از شاخص های پیشرفت و توسعه تلقی می شود.

استاندار آذربایجان غربی در پایان بر ایجاد غرفه جذب سرمایه گذاری در نمایشگاههای خارج از کشور توسط مسئولان مربوطه تاکید کرد.

رئیس سازمان اموراقتصادی و دارایی آذربایجان غربی نیز در این جلسه از ایجاد سایت سرمایه گذاری جهت فراهم کردن امکان مراودات بین المللی بدر راستای توسعه آذربایجان غربی خبر داد و گفت: و همچنین کیوسک سرمایه گذاری استان در فرودگاه ارومیه نیز ایجاد خواهد شد.

غلامرضا دیزج نژاد افزود: ستاد جذب سرمایه گذاری آذربایجان غربی به زودی بعنوان کانون مراجعه کنندگان خارجی و داخلی جهت تسهیل و سرعت بخشی به امور سرمایه گذاری فعال خواهد شد.