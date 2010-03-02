ارائه 416 طرح فرهنگی واجتماعی ادارات به دبیرخانه کارگروه تخصصی خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر در بجنورد، محمد ابراهیم کاظمی بیدختی ظهر سه شنبه درجلسه کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی استان خراسان شمالی ارائه هفت محور را گسترش عفاف، کاهش آسیبهای اجتماعی، ارتقاء سلامت اجتماعی – ترویج آموزه های دینی و ... دانست.

وی اعتبار اختصاصی به طرحها و برنامه های پیشنهادی دور سوم سفر ریاست جمهوری را شامل 281 طرح مربوط به طرحهای فرهنگی، 135 طرح مربوط به طرحهای اجتماعی دانست که با اعتباری بالغ بر 781 میلیارد ریال پیشنهاد شده است.

وی تصریح کرد: دستگاه ها و نهادها هرچه سریع تر باید پیوست طرحهای فرهنگی واجتماعی را برای تصویب نهایی به دبیر خانه کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی ارائه کنند.

کاظمی افزود: پرداختن به حوزه های فرهنگی و اجتماعی در رابطه با تقویت مبانی دینی و مذهبی باعث گسترش فضای فرهنگی و گرایش جوانان به حضور و تحصیل در حوزه های علمیه می شود.

وی گفت: سرمایه های اجتماعی استان بسیار پایین است و حوزه های علمیه با کمبود طلبه مواجعه هستند و باید پذیرش طلبه در حوزه علمیه افزایش یابد.

وی افزایش طلبه در حوزه های علمیه را باعث آگاهی و بصیرت مردم و کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه دانست.