دانشنامه موسوعه اهل بیت در متون اهل سنت رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی(ره) در این مراسم رونمایی که ظهر سه‌شنبه با حضور حضرات آیات مرتضی مقتدایی، سید احمد خاتمی‌‏، صلواتی و سید محمد سعید‏‏‏ی‏، در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی(ره) برگزار ‌شد گفت: موسوعه فعلی در واقع همان اثر ملحقات احقاق الحق مرحوم آیت الله مرعشی نجفی است که دسته‌بندی موضوعی شده و نواقص آن نیز رفع شده است.



حجت الاسلام دکتر سید محمود مرعشی ادامه داد: از آنجا که در الحاقات احادیث مربوط به هر امام به صورت پراکنده ذکر شده و اغلاطی نیز در متن آن راه یافته بود، از 8 سال پیش تصمیم بر تکمیل کتاب و دسته‌بندی موضوعی آن گرفته شد که امروز شاهد نتیجه این تلاش در قالب موسوعه اهل بیت(ع) هستیم.



وی خاطرنشان کرد: پنج جلد اول این دانشنامه با موضوع اهل بیت در قرآن مدتی پیش چاپ شد که در عرض چند روز به چاپ سوم رسید.



مرعشی گفت: 15 جلدی نیز که امروز رونمایی می‌شود شامل 24 هزار حدیث درباره امام علی(ع) است و بیست جلد بقیه که به امید خدا در دو سال آینده به تبع می‌رسد به دیگر ائمه اختصاص یافته است.



متولی کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی(ره) افزود: مرحوم پدرم پس از 40 سال تلاش، احادیث اهل سنت درباره ائمه اطهار را در کتابی به نام الاحقاق الحق جمع آوری کرد که قدمی عظیم در راه تقریب مذاهب است.



وی ادامه داد: بعضی در حال حذف این احادیث از کتاب‌های اهل سنت هستند که امیدواریم این موسوعه مانع از آن شود.



مرحوم آیت الله مرعشی نجفی 450 اجازه‌نامه اجتهاد از اهل سنت داشت



در حاشیه این مراسم سید محمود مرعشی نجفی در مصاحبه با خبرنگار مهر در قم گفت: مرحوم آیت الله مرعشی نجفی 450 اجازه نامه روایت و اجتهاد از علمای اهل سنت داشت که آنها در قالب کتابی به نام المسلسلات چاپ شده است.



فرزند آیت الله مرعشی از طرح تدوین کتابی شامل آثار پدرش در قالب موسوعه العلامه مرعشی خبر داد.



در ادامه مراسم تعدادی از دست اندرکاران تهیه موسوعه به شرح روند انجام کار و ویژگی‌های موسوعه پرداختند.



حجت‌الاسلام محمودی گفت: تمامی منابع این دانشنامه از منابع اهل سنت است و در موارد استثناء اگر کتابی از اهل سنت مفقود شده اما روایتی از آن توسط در کتابی از شیعیان آمده آن را ذکر کرده‌ایم که تعدادشان بسیار اندک است.