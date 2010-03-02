اسرائیل در تحریک روسیه و چین علیه ایران شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "بنیامین نتانیاهو" که امروز سه شنبه در جمع اعضای کمیته روابط خارجی کنیست سخن می گفت به سفر خود به روسیه و سفر یک هیئت صهیونیستی به چین با هدف متقاعد کردن مسکو و پکن برای همراهی با اقدامات ضد ایرانی اشاره کرد و گفت: در این سفرها نتوانستیم به اهداف خود دست پیدا کنیم.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه افزود : چین و روسیه منافع مشترکی با ایران دارند و حاضر نیستند این منافع را به خطر بیاندازند.

وی در ادامه با تکرار ادعاهای بی اساس درباره برنامه هسته ای ایران گفت : برنامه هسته ای ایران همانند قطاری است که کنترل آن از دست [ما] خارج شده باشد.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در ماه گذشته میلادی با هدف متقاعد کردن مقامات روسیه برای افزایش فشارها بر ایران و همچنین بازداشتن کرملین از تحویل سامانه موشکی اس-300 به تهران به مسکو سفر کرد اما مقامات روسی اعلام کردند که سامانه اس-300 را به ایران تحویل می دهند.