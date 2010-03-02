راه اندازی دو کانون علمی در زمینه سم و کنترل بیولوژیکی آفات گیاهی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عسگری امروز دوشنبه در همایش ملی نیم قرن مصرف آفت کش در ایران با تاکید بر راه اندازی شبکه منسجم تحقیقاتی در استانهای کشور، افزود: در حال حاضر در بسیاری از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با انباشت دانش مواجه هستیم که لازم است جهت کاربردی شدن دستاوردهای پژوهشی اقدام شود.

وی با اشاره به مصوبات اخیر موسسه گیاهپزشکی در زمینه کاربردی کردن این دستاوردها، اظهار داشت: در این راستا راه اندازی دو کانون "سم" و "کنترل بیولوژیک" پیشنهاد و به تصویب رسید این دو کانون با همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهت ارتقای روشهای مبارزه بیولوژیکی پروژه هایی را اجرایی می کند.

رئیس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه طبق برنامه پنجم توسعه قرار است 25 درصد سطح محصولات کشاورزی تحت پوشش پروژه IPM قرار گیرد، خاطر نشان کرد: این اقدام مناسبی برای توانمند کردن کشور در زمینه استفاده از روشهای بیولوژیکی در بخش کشاورزی است.

وی با اشاره به تجربه های خوب محققان در زمینه دستیابی به دانش فنی تولید آفت کش های غیر شیمیایی ادامه داد: تنوع اقلیمی کشور موجب ایجاد تنوع ژنتیکی در عوامل بیولوژیکی شده است که در صورت بهره گیری از این تنوع ژنتیکی در پروژه های تحقیقاتی بیولوژیکی می توان گامهای موثری در کاهش آفت کش ها برداشت.