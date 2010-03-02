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۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۴۴

جزایری رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک شد

جزایری رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک شد

رئیس کمیته ملی المپیک طی حکمی سید علی جزایری سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی و دبیر کل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ را به عنوان رئیس کمیسیون پزشکی این کمیته منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم محمدعلی آبادی برای ریاست جزایری در کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک آمده است: " نظر به توانمندی و تجربیات ارزنده جنابعالی و تائید هیئت محترم اجرایی کمیته، بدینوسیله به سمت رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید. ضمن تشکر از پذیرش این مسئولیت با عنایت به نقش موثر کمیسیون به عنوان یک هسته کارشناسی، برنامه ریزی و مشاوره‎ای حمایت کننده، امید است با بهره‎گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود و رعایت مفاد آئین‎نامه تشکیل کمیسیون‌های کمیته ملی المپیک در تحقق اهداف و پیشبرد امور مربوط موفق باشید."

پیش از این کرم الله علیمرادی رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک بود. 

کد مطلب 1044542

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