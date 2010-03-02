اهدا کنندگان جوایز اسکار معرفی شدند

به گزارش مهر از اسوشیتد پرس، این سه بازیگر که جملگی برنده جایزه اسکار هستند روز یکشنبه در مراسم هشتاد و دومین دوره جوایز اسکار روی صحنه حاضر شده و جوایز برندگان رشته های مختلف را اهدا می کنند.



روز دوشنبه هم نام رابرت داونی جونیور، کوئین لطیفه، سموئل ال جکسن و جان تراولتا به عنوان گروهی از اهدا کنندگان جایزه اسکار اعلام شده بود.



پیشتر نیز چند بازیگر جوان و نوخاسته از جمله مایلی سایرس، زک افرون، کریستین استوارت و تیلور لوتنر برای حضور روی صحنه در مراسم اسکار و اهدای جایزه معرفی شده بودند.



هشتاد و دومین دوره مراسم جایزه اسکار یکشنبه شب در کداک تیه تر لس آنجلس برگزار می شود.



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