کرج با کمبود 700 تخت بیمارستانی مواجه است

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این شهرستان با کمبود 700 تختخواب بیمارستانی مواجه است و فاقد بیمارستان مجهز می باشد که توجه خاص مسوولان را در این بخش طلب می کند.

وی افزود: تصویب لایحه استان البرز به مرکزیت کرج پاسخی به خواسته جمعیت میلیونی این شهرستان است که می تواند بسیاری از مشکلات این منطقه را حل نماید.

نماینده مردم کرج در مجلس خاطرنشان کرد: ساختار اداری این شهرستان پاسخگوی جمعیت میلیونی آن نبوده و اجرای طرح های بزرگ و زیر بنایی امکان پذیر نیست بنابراین مردم این منطقه برای انجام کارهای خود در ادارات تهران سرگردان هستند.

وی یادآور شد: یکی دیگر از مشکلات این کلان شهر نداشتن کمربندی و بزرگراه و معابر ورودی و خروجی مناسب بوده و ترافیک سنگین در رفت و آمدهای روزانه یکی از بزرگترین دغدغه های مردم این شهرستان است.



اکبریان ادامه داد: کرج بیش از 200 هزار نفر ورزشکار بیمه شده در رشته های مختلف ورزشی داشته به طوریکه ورزشکاران کرج در المپیاد ایرانیان به عنوان تیم ب استان تهران شرکت کرده اند و با کمترین امکانات مقام چهارم کشوری را کسب نموده اند و این در حالی است که سرانه مکانهای ورزشی این شهرستان زیر یک دوم استاندارد سرانه کشور است.



وی یادآور شد: امید می رود با قرار گرفتن لایحه تشکیل استان البرز در دستور کار مجلس و توجه نمایندگان به اهمیت تصویب این لایحه هر چه سریعتر با تصویب استان البرز این منطقه در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد.