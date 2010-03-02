استفاده از عناوین مختلف برای شیراز آسیب جدی برای شهر است

به گزارش خبرنگار مهر در در شیراز، احمدرضا دستغیب ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران توضیح داد: هم اکنون از عنوانهای مختلفی برای شیراز استفاده می شود که این به نفع شهر نیست.وی با اشاره به نام بردن صدا و سیمای مرکز فارس از شیراز به عنوان "شهر گنبدهای برافراشته"، گفت: اگر چه این عنوان محترم است ولی باید رسانه ملی از عنوانی که رهبر معظم انقلاب انتخاب کرده استفاده کند.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در عین حال متذکر شد: اگر هم قرار است شیراز با عنوانهای دیگر مطرح شود باید این عناوین زیرمجموعه سومین حرم اهل بیت (ع) باشد.
دستغیب در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه شیراز به عنوان سومین حرم اهل و بیت (ع) اشاره کرد و گفت: پیگیری و برگزاری مناسبتها و برنامه های فراگیر ملی و بین المللی در امور فرهنگی - مذهبی شهر با توجه به اعتبارات قابل توجهی که برای سال آینده در نظر گرفته شده می تواند در رشد و توسعه این شهر تاثیرگذار باشد.
وی از دیگر راهکارهای توسعه شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) را تعامل با شهرهای مذهبی مهم دنیا در زمینه های مختلف از جمله تبادل زائر، معماری و مدیرت شهری عنوان کرد.
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