استفاده از عناوین مختلف برای شیراز آسیب جدی برای شهر است

به گزارش خبرنگار مهر در در شیراز، احمدرضا دستغیب ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران توضیح داد: هم اکنون از عنوانهای مختلفی برای شیراز استفاده می شود که این به نفع شهر نیست.

دستغیب در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه شیراز به عنوان سومین حرم اهل و بیت (ع) اشاره کرد و گفت: پیگیری و برگزاری مناسبتها و برنامه های فراگیر ملی و بین المللی در امور فرهنگی - مذهبی شهر با توجه به اعتبارات قابل توجهی که برای سال آینده در نظر گرفته شده می تواند در رشد و توسعه این شهر تاثیرگذار باشد