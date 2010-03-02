موسیقی ایرانی اصیل و تأثیرگذار است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از تماشای اجراهای ویژه جشنواره موسیقی در تالار وحدت با بیان این مطلب گفت: عرصه هنر موسیقی و هنرمندان این رشته ظرفیت‌های فراوانی دارد که از تمام آنها استفاده نمی‌شود و سعی می‌شود تا از این ظرفیت‌ها بیشتر بهره گرفته شود.



حسینی با اشاره به جامعیت بیست‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، افزود: جشنواره امسال از یک جامعیت برخوردار است و گروه‌های مختلف در بخش‌های موسیقی سنتی، نواحی، کلاسیک و پاپ حضور دارند و می‌تواند پاسخگوی مخاطبان انواع مختلف موسیقی باشد.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: این دوره جشنواره به حضور جوانان توجه خاصی دارد و گروه‌هایی از سراسر کشور حضور یافته‌اند و در کنار آنان پیشکسوتان موسیقی نیز در جشنواره در قالب شورای سیاستگذاری، داوری حضور دارند.



حسینی با اشاره به حضور هنرمندان پیشکسوت موسیقی نواحی گفت: موسیقی نواحی که بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ ماست در این جشنواره حضور جدی دارد.



وی همچنین اجرای برنامه‌های جشنواره در شهرهای شیراز و کرمان را همزمان با تهران از ویژگی‌های این دوره جشنواره خواند.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به بودجه فرهنگی گفت: این روزها شاهد بررسی و تصویب بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی هستیم و این در حالی است که بودجه فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 88 بسیار ناچیز است.



حسینی ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز با اشاره به مظلومیت فرهنگ خواستار شدند که توجه جدی به حوزه فرهنگ شود و دولت دهم نیز فرهنگ را در اولویت قرار داده است و امیدواریم با اهتمام دولت و حمایت مجلس شورای اسلامی اعتباری به حوزه فرهنگ اختصاص داده شود تا شاهد گسترش برنامه‌های فرهنگی، هنری باشیم و حتی فراتر از مرزها در دیگر کشورها اجرا و ارائه برنامه‌های فرهنگی، هنری گسترش یابد و شاهد توسعه و پویایی فرهنگ و هنر کشورمان باشیم.



