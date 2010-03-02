استقرار 7 هزار نظامی در شهر کانسپسیون/ افزایش تلفات زلزله به 723 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، دولت کره جنوبی امروز سه شنبه اعلام کرد که مبلغ دو میلیون دلار را به زلزله زدگان شیلی کمک خواهند کرد.
آخرین گزارشها حکایت از افزایش آمار تلفات زلزله شیلی به دستکم 723 نفر دارد و عملیات نجات همچنان ادامه دارد.
رئیس جمهوری شیلی گفت: به زودی حدود 7 هزار نظامی در اطراف شهر کانسپسیون مستقر می شوند.
روز شنبه زلزله ای با مقیاس 8.8 دهم ریشتر شهر کانسپسیون در 90 کیلومتری جنوب سانتیاگو پایتخت شیلی را لرزاند.
مؤسسه برنامه ریزی ژئولوژیکی آمریکا همچنین پیشتر گزارش داده بود که زمین لرزه سبب تخریب برخی ساختمانها در سانتیاگو شده و بخش هایی از راههای شهر مسدود شده است.
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