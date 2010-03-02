استقرار 7 هزار نظامی در شهر کانسپسیون/ افزایش تلفات زلزله به 723 نفر

کمک دو میلیون دلاری کره جنوبی به زلزله زدگان شیلی، افزایش آمار تلفات این زلزله به 723 نفر و استقرار 7 هزار نظامی در نواحی اطراف شهر کانسپسیون از جمله تحولات مهم زمین لرزه شیلی به شمار می رود.