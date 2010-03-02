سیستم پرداخت الکترونیکی حق بیمه راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، محمد رضا عباسی با تاکید بر رعایت حقوق مصرف کننده در صنعت بیمه، مشتری مداری را یکی از شاخصهای تعیین کننده برای موفقیت در بازار عنوان کرد.

مدیرعامل بیمه معلم افزود: شرکتهای بیمه ای با پرداخت به موقع خسارت و ارائه خدمات مورد نیاز به مشتری را مورد توجه قرار دهند.

وی از رایزنی این شرکت با دو بانک بزرگ کشور به منظور پرداخت هزینه خسارت بیمه نامه ها خبر داد و با تاکید بر ضرورت وجود سیستم فعال پاسخگویی در شرکتهای بیمه ای به منظور رعایت حقوق مصرف کننده گفت: تا پایان سال جاری سیستم پرداخت الکترونیکی حق بیمه راه اندازی و عملیاتی می شود.

عباسی با بیان اینکه شرکت‌های بیمه در یک شرایط رقابتی کامل فعالیت می‌کنند، درباره راهکارهای رعایت حقوق مصرف‌ کنندگان در شرکت‌های بیمه خاطرنشان کرد: شرکت‌های بیمه با اخذ گواهینامه‌های مدیریتی ملی و بین‌المللی مجبور به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان هستند و پاسخگو بودن به مشتریان، استاندارد کردن خدمات و توسعه سیستم‌های نرم‌افزاری که به این امر کمک بکند.

وی با اشاره به تاثیر رعایت کردن حقوق مصرف‌کنندگان بر بازار بیمه عنوان کرد: این مسئله موجب اطمینان و اعتماد بیشتر بیمه‌گذار به بازار بیمه خواهد شد، وقتی اتفاقی برای بیمه‌گذار می‌افتد اگر شرکت‌های بیمه به تعهدات خود عمل کنند موجب رضایت خاطر مشتری خواهد شد.