تشابه دانشگاه آزاد و هاروارد / تهدید 88 درصدی

جار و جنجالها غیر منطقی بود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی در قزوین درباره وقف دانشگاه آزاد اسلامی اظهارنظرهای جدیدی ارائه کرد. وی گفت: جارو جنجالی که در خصوص وقف دانشگاه آزاد در رسانه ها شد حرفهای غیرمنطقی بود که سئوالاتی را در برخی اذهان مطرح کرد که تشریح آن می تواند موجب روشن شدن اذهان عمومی شود.

رئیس دانشگاه آزاد افزود: فکر اولیه وقف اموال دانشگاه دو سال پیش توسط اینجانب مطرح شد و با نگرانی در خصوص آینده دور دانشگاه ضمن مشورت با حقوقدانان، موضوع با آیت الله هاشمی رفسنجانی در میان گذاشته و بررسی بیشتر طرح آغاز شد.

یک ریال از اموال دانشگاه آزاد متعلق به من و هاشمی نیست

جاسبی اظهار داشت: نمونه های مشابه بزرگی از این گونه وقفها در کشور و سایر نقاط جهان نیز مطالعه و مطرح شد و برای مثال مشخص گردید دانشگاه هاروارد هم وقف شده و این کار منطقی و اصولی است لذا در هیئت موسس نیز مطرح و پس از استقبال خوب اعضاء به این نتیجه رسیدیم که برای جاودانه شدن دانشگاه و حفظ دارایی و اموال آن تا قرنها، وقف بهترین شیوه ممکن است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور تصریح کرد: بر خلاف ادعای برخی، حتی یک ریال از دارایی دانشگاه متعلق به آقای هاشمی، بنده و سایر اعضا هیئت موسس نیست.

صیغه را خوانده ایم

جاسبی یادآورشد: در ماه مبارک رمضان امسال در یک جلسه سه ساعته تمامی اموال و دارایی دانشگاه وقف و صیغه شرعی آن خوانده شد و با صدور سند زمینه ثبت آن فراهم شد که با مجوز دادستانی در دفتر آیت الله رفسنجانی بطور قانونی به ثبت رسید که در مدت شش ماه آینده مراحل قانونی ثبت به پایان خواهد رسید.

وی هدف از وقف اموال دانشگاه را جاودانه کردن حفظ دارایی دانشگاه و جلب اعتماد مردم برای مشارکت بیشتر آنان دانست و خاطر نشان کرد: با این کار دیگر مردم مطمئن می شوند که اموال دانشگاه وقفی است و به کسی تعلق ندارد و هیچ کس هم نمی تواند از آن سوء استفاده کند.

جواب به برخی که جاسبی اعتقاد دارد ژست روشنفکری می گیرند

جاسبی در خصوص طرح برخی مسائل برای تحت الشعاع قرار دادن خدمات دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در جواب برخی که ژست روشنفکری به خود می گیرند و می گویند این همه تحصیل کرده که شغل ندارد نیاز نداریم باید گفت نباید هدف آموزش عالی را به اشتغال گره بزنیم بلکه هدف ما در دانشگاه توسعه علمی نیروی انسانی است و آموزش سطح جامعه را ارتقاء می دهد، مردم را فهیم می کند تا نوکر نشوند و توسری خور بار نیایند.

دانشگاه آزاد و معکوس کردن روند مهاجرت

وی اظهار داشت: در عصر حاضر و بر اساس نظر یونسکو اگر کسی زبان نداند، با کامپیوتر آشنا نباشد وبه دانشگاه نرود بیسواد قلمداد می شود ما وظیفه داریم زمینه تحصیل همه مردم را فراهم کنیم و دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین خدمت را به نظام اسلامی با اشتغال به تحصیل جوانان کرد تا روند مهاجرت در کشور معکوس شود.

عبدالله جاسبی در مراسم دیگری نیز گفت: امسال ‏‏800 هزار داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد سازمان سنجش ‏شرکت کردند که مجموع ظرفیت پذیرش دانشگاههای دولتی و ‏غیردولتی حدود 100 هزار نفر و معادل 12 درصد داوطلبان بود.

توقف ‏‏88 درصدی متقاضیان تحصیل دوره کارشناسی ارشد در پشت دربهای دانشگاهها

وی ادامه داد: توقف ‏‏88 درصدی متقاضیان تحصیل در پشت دربهای دانشگاهها بحرانی ‏است که زنگ خطر را برای مسئولان فرهنگی و نمایندگان مجلس به ‏صدا درآورده است.‏

جاسبی خاطرنشان کرد: متاسفانه سیل مهاجرت علاقه مندان به ‏تحصیل در خارج از کشور آغاز شده که جوانان با هزینه ای تا 10 برابر ‏هزینه های داخلی برای تحصیل در دانشگاههایی مانند ‏مالزی به خارج می روند که این امر نگران کننده است.‏

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از خروج سرمایه های انسانی و ‏ارزی کشور مسئولان نظام باید به فکر باشند و با برنامه ریزی ‏ظرفیت تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها را به سرعت افزایش دهند.‏

جاسبی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: باید به کمک نمایندگان ‏دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی تحصیلات تکمیلی را گسترش ‏دهند.

تهدیدی به نام تحصیل علاقه مندان پشت کنکوری در خارج کشور

رئیس دانشگاه آزاد یادآور شد: تحصیل علاقه مندان متوقف شده در ‏پشت دربهای دانشگاههای کشور در خارج از کشور یک تهدید ‏فرهنگی و بحران جدی در کشور محسوب می شود که باید اقدام ‏عملی برای حل آن انجام شود.