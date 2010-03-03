مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم به مهر خبر داد: مدت مجاز به تحصیل دانشجویان مشمول سربازی در مقاطع مختلف اعلام شد

مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مدت مجاز به تحصیل دانشجویان مشمول سربازی در دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اعلام کرد و گفت: دانشجویان بیش از زمانهای تعیین شده نمی توانند از معافیت تحصیلی برخوردار شوند.