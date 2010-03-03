مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم به مهر خبر داد: مدت مجاز به تحصیل دانشجویان مشمول سربازی در مقاطع مختلف اعلام شد

مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان سنوات دانشجویان پسری که معافیت تحصیلی دارند برای دوره های دکتری با احتساب مرخصی و ترم های مجاز 8 ترم و برای دوره های کارشناسی ارشد با احتساب مرخصی و ترم های مجاز 6 ترم است.
وی اظهار داشت: همچنین در دوره کارشناسی با مجوز دانشگاه دانشجو می تواند با احتساب دو ترم مرخصی 6 سال به تحصیل بپردازد.
مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم به مهر گفت: کل مدت مجاز برای تحصیل در دوره کاردانی نیز 3 سال تعیین شده است.
وی افزود: سنوات در تمامی دوره ها برای دختران و پسران یکسان است و تفاوت نمی کند تنها باید با مجوز دانشگاه باشد.
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