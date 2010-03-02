برگزاری موفق نخستین اجلاس وزرای صنایع دی 8 / ترکیه میزبان نشست بعدی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر محرابیان گفت: بیانیه تهران به عنوان یک برنامه کاربردی که در آن نقشه راه همکاری‌های کشورهای عضو ترسیم شد به تصویب همه اعضای دی 8 رسید.

وی افزود: امروز تمام کشورهای عضو دی 8، عزم و اراده جدی برای توسعه روابط در همه حوزه‌های صنعتی و اقتصادی تاکید کردند و لزوم ارتقای روابط بین کشورهای دی 8، به عنوان ملزومات اجلاس اعلام شد.

محرابیان ادامه داد: در نشست امروز همچنین اعضای دی 8 توافق کردند این اجلاس به صورت مستمر و سالانه برگزار شود و قرار شد ترکیه در سال آینده میزبان دومین اجلاس وزرای صنایع دی 8 باشد.

وی بر لزوم تحرک بخشیدن در همه زمینه‌ها بین کشورهای دی 8 تاکید و اظهار امیدواری کرد: اجلاس تهران نقطه شروعی برای توسعه کشورهای عضو باشد تا با تدوین یک اطلس جامع، توانایی‌ها و نیازهای کشورهای عضو بتوانیم با هم‌افزایی نقش مهمی در ارتقای سطح همکاری‌های این کشورها باشیم.

وزیر صنایع و معادن درادامه گفت: اجلاس کارشناسی نیز در قالب 11 کارگروه تخصصی برگزار شد که چهار کارگروه توسط بخش خصوصی مدیریت شد و نتایج جلسات کارشناسی کاملا کاربردی بود.

وی افزود: همچنین در پایان نشست کارشناسان، جمهوری اسلامی ایران هشت پیشنهاد اجرایی را به منظور تحرک بخشیدن به روابط بین این کشورها ارائه کرد که این پیشنهادات در بیانیه تهران مورد تایید همه اعضا قرار گرفت.

قراراست وزرا و روسای هیئت‌های شرکت‌کننده در نخستین اجلاس وزرای صنایع دی 8، بعد از ظهر امروز با رئیس‌جمهور دیدار کنند.