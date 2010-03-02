باران چهره واقعی شهر بندرعباس را نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، اما اینجا باران نا گفته‌های دیگری را برای مردم شهر بندرعباس نشان داد و بار دیگر بر مردم بندر یاداوری کرد که همیشه باران زشتی را نمی شوید.

شرایط در بندرعباس با آمدن باران به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد و مردم با بارش باران به جای دعای شکر نارضایتی خود را از وضعیت نامناسب شهر ابراز می‌کند. آیا سهم مردم بندرعباس از باران گل و لای است؟ سئوالی که شهروندان بندرعباسی با شروع هر باران از خود می‌پرسند.

شهرداری به عنوان متولی اصلی در شهر در معرض تمام این گونه اتهامات است و عملکرد نامناسب خود را هر چه بیشتر به رخ همگان می‌کشد.با امدن هر باران امیدی می‌آید برای تمیزی شهر اما این امید واهی در دل شهروندان است.

ساخت و ساز‌های بی‌موقع و درست نکردن آن در زمان طولانی به صورتی که یک خرابی تا مدتها در شهر مانده و جزئی از زندگی روزمره مردم می‌شود و نبود ان مردم را دلتنگ می‌کند. البته این نشان می‌دهد که مسئولان شهرداری به کودکان علاقه و توجه ویژه‌ای دارند زیرا جمع شدن آب در گودال‌ها روز سرگرم کننده و به یاد ماندنی برای آنها به وجود می آورد.

پخش آشغال به هنگام آمدن باران شهر را رنگارنگ و شادابی تازه‌ای به شهر می‌بخشد که در زمان‌های دیگر این طراوت رنگ کمتر در روز های آفتابی به چشم می‌خورد.

فاضلاب‌ها هم در هنگام باران یکی دیگر از سرگمی موشهای بندری نمی شود که می تواند به راحتی از لانه های خود بیرون آمده و آب تنی بپردازند البته این باران برای معتادان و گدایان خوشحال کننده نیست و هرکدام باید به دنبال سوراخی و یا درخت نداشته ای برای قایم شدن و در امان ماندن از باران بگردند گرچه معتادان در فضا های سبز و پارک ها در خواب هستند اما بارش باران بیدارشان می کند.

البته توصیه ای دیگر هم برای مردم بندرعباس کرد آن هم بپا کردن کفش های کوهنوردی است زیرا هر روز یک کوه سنگ و خاک به خیابان که نه به بیابان های شهراضافه می شود.

باران آمدن در بندرعباس تنها برای رانندگان تاکسی شادی مفرطی را به همراه دارد زیرا تنور ماشه دربستی داغ است و اغلب مسافری سوار نمی کنند الا به آنکه دربستی باشد.