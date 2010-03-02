اشتغالزایی و توانمندسازی مردم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، امام جمعه کرمان، در جمع مدیران دستگاههای حمایتی کرمان خواستار حمایت بیشتر از اقشار محروم جامعه شد و گفت: اشتغالزایی و توانمند سازی خانواده های محروم باید با جدیت بیشتر در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: در شرایط کنونی کشور باید اشتغالزایی دنبال شود و برخی شیوه ها و سنتهای غلط که منجر به اسراف می شود نیز اصلاح شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با تاکید بر لزوم وحدت و یکدلی در بین اقشار مختلف جامعه گفت: باید در این امر به این نکته توجه داشت که اختلاف سلیقه در جامعه عادی است اما اگر این اختلاف برخواسته از هوای نفس باشد برای جامعه تاثیر سوء خواهد داشت.

وی گفت: در سطح بین المللی نیز مشکلاتی که برای مسلمانان ایجاد می شود به دلیل نداشتن وحدت است و این مسئله در بین سران کشورهای عربی مشاهده می شود.

وی با اشاره به سوء استفاده آمریکا و مستکبران از این وضعیت گفت: آمریکا سعی می کند به طرق گوناگون به کشور ضربه بزند که دستگیری ریگی و اعترافات این عامل شرور و سرکرده تروریسهای شرق کشور نشان از نقش آمریکا در ضربه به کشورهای مستقل دارد.

