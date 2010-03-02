وجود ددت و مشتقات آن در شیر و گوشت

به گزارش خبرنگار مهر، داود احمدی نژاد امروز دوشنبه در همایش ملی نیم قرن مصرف آفت کش در ایران، جهاد کشاورزی را بزرگترین پدافند غیر عامل در کشور دانست و افزود: جامعه سالم، افراد کارآمد دارند از این رو یکی از مسئولیتهای وزارت جهاد کشاورزی مقاوم کردن جامعه در برابر جامعه است.

وی با اشاره به مشکلات زیست محیطی استفاده از آفت کش ها اظهار داشت: بر اثر استفاده از آفت کش ها مشکلاتی در زمینه اختلالات ژنتیکی و هورمونی، بروز انواع سرطانها، ناباروری و نازایی، کاهش ضریب هوشی، ایجاد انواع آلرژی و حساسیت و تحمیل هزینه های گزاف به جامعه تحمیل می شود.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه سالانه سه میلیون نفر در اثر بیماری سرطان جان خود را از دست می دهند خاطرنشان کرد: بالاترین میزان بروز سرطان در کشور مربوط به استان گلستان است. این امر به دلیل استفاده بی رویه از آفت کش ها است.

دبیر کمیته دائمی پدافند غیرعامل با اشاره به پروژه تحقیقاتی در این زمینه اضافه کرد: نتایج این طرح نشان می دهد که باقیمانده سموم منسوخ شده مانند "ددت" و مشتقات آن در محصولاتی چون شیر، گوشت و تخم مرغ در برخی از استانها مشاهده شده است.

وی ادامه داد: با توجه به این نکات لازم است تا مکانیزمهای نظارتی توسط نهادهای مسئول اعمال شود و نسبت به توزیع قاچاق سموم توجه شود و در جهت تدوین برنامه های پایش باقیمانده سموم برای محصولات استراتژیک اقدام شود.

احمدی نژاد خطاب به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی گفت: انتظار جامعه از شما ارتقای سطح سلامت است. افزایش و کاهش میزان آفت کش ها وظیفه کشاورزان نیست بلکه محققان این حوزه باید فرمولهای لازم را در این زمینه به کشاورزان ارائه دهند.