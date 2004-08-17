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۲۷ مرداد ۱۳۸۳، ۱۸:۵۸

شماره جديد نشريه نگاه منتشر شد

شماره جديد نشريه نگاه منتشر شد

شماره چهل و سوم ماهنامه راهبردي "نگاه" ويژه تحولات عراق به همت مركز مطالعات سياسي فرهنگي انديشه ناب در تيرماه 1383 منتشر شد.

به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري مهر، شماره جديد نشريه فوق تحت عنوان كلي گزارشها و تحليلهاي نظامي- راهبردي ويژه تحولات عراق منتشر شده و مقالات و مطالب فراواني در اين راستا به رشته تحرير درآورده است.
ازجمله اين مقالات مي توان به عراق از اشغال تا انتقال قدرت- نوشته حسين قرباني ، تاثير حضور نظامي آمريكا در عراق بر انتفاضه فلسطين- نوشته عبدالرضا همداني، عراق: شكل گيري تدريجي سيستمي نوين نوشته محمود يزدانفام و چندين مقاله ديگر اشاره كرد.

در اين شماره 43 نشريه نگاه همچنين مقالاتي از منابع و نويسندگان خارجي از جمله عمليات نظامي درعراق: مراحل، موانع و نتايج از موسسه الاهرام ، طرح خاورميانه بزرگ: آغاز اشتباهي ديگر از ماريناآتاوي وتوماس كاروترز، جايگاه و مشكلات روسيه در گروه هشت وكشور صنعتي از كنستانتين كساچف به چاپ رسيده است.
ماهنامه نگاه در اين شماره مصاحبه اي با روبرت جي. اينهورن يكي از كارشناسان عالي رتبه اتمي و امنيتي در مركز امور راهبردي ومطالعات بين المللي در واشنگتن ، در خصوص تغيير موضع اروپائيان در قبال ايران انجام داده است.
کد مطلب 104459

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