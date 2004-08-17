شماره جديد نشريه نگاه منتشر شد

ازجمله اين مقالات مي توان به عراق از اشغال تا انتقال قدرت- نوشته حسين قرباني ، تاثير حضور نظامي آمريكا در عراق بر انتفاضه فلسطين- نوشته عبدالرضا همداني، عراق: شكل گيري تدريجي سيستمي نوين نوشته محمود يزدانفام و چندين مقاله ديگر اشاره كرد.
در اين شماره 43 نشريه نگاه همچنين مقالاتي از منابع و نويسندگان خارجي از جمله عمليات نظامي درعراق: مراحل، موانع و نتايج از موسسه الاهرام ، طرح خاورميانه بزرگ: آغاز اشتباهي ديگر از ماريناآتاوي وتوماس كاروترز، جايگاه و مشكلات روسيه در گروه هشت وكشور صنعتي از كنستانتين كساچف به چاپ رسيده است.
ماهنامه نگاه در اين شماره مصاحبه اي با روبرت جي. اينهورن يكي از كارشناسان عالي رتبه اتمي و امنيتي در مركز امور راهبردي ومطالعات بين المللي در واشنگتن ، در خصوص تغيير موضع اروپائيان در قبال ايران انجام داده است.
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