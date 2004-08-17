شماره جديد نشريه نگاه منتشر شد

به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري مهر، شماره جديد نشريه فوق تحت عنوان كلي گزارشها و تحليلهاي نظامي- راهبردي ويژه تحولات عراق منتشر شده و مقالات و مطالب فراواني در اين راستا به رشته تحرير درآورده است.ازجمله اين مقالات مي توان به عراق از اشغال تا انتقال قدرت- نوشته حسين قرباني ، تاثير حضور نظامي آمريكا در عراق بر انتفاضه فلسطين- نوشته عبدالرضا همداني، عراق: شكل گيري تدريجي سيستمي نوين نوشته محمود يزدانفام و چندين مقاله ديگر اشاره كرد.

در اين شماره 43 نشريه نگاه همچنين مقالاتي از منابع و نويسندگان خارجي از جمله عمليات نظامي درعراق: مراحل، موانع و نتايج از موسسه الاهرام ، طرح خاورميانه بزرگ: آغاز اشتباهي ديگر از ماريناآتاوي وتوماس كاروترز، جايگاه و مشكلات روسيه در گروه هشت وكشور صنعتي از كنستانتين كساچف به چاپ رسيده است.ماهنامه نگاه در اين شماره مصاحبه اي با روبرت جي. اينهورن يكي از كارشناسان عالي رتبه اتمي و امنيتي در مركز امور راهبردي ومطالعات بين المللي در واشنگتن ، در خصوص تغيير موضع اروپائيان در قبال ايران انجام داده است.