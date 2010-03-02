سازمانهای دولتی واگذاریها را به کام زمین خواران رها نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی بعداز ظهر امروز(سه شنبه) در مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای 3 ونک شعبه ویژه زمین خواری با بیان اینکه دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم زمین خواری از مهمترین مجتمع های قضایی پایتخت است اظهار داشت: زمین خواری جرم پیچیده ای است که دستهای زیادی در عقبه آن دیده می شود و باید این دست را قطع کرد.

وی افزود: سازمانهای دولتی باید در واگذاریها دقت کنند تا زمینها و مستغلات به نام مردم و کام زمین خواران رها نشود.

جعفری دولت آبادی گفت: متاسفانه بارها دیده شده که زمین خواران قرارداد و کاربری باغ های زیتون و کشاورزی را یک شبه به ساختمان و بنا تبدیل کرده اند و آب از آب هم تکان نخورده است.

دادستان عمومی انقلاب تهران افزود: باید قضات و دستگاههای دولتی کاری کنند که زمین خواران احساس کنند این مبارزه جدی است چرا که هر جا نظام محکم با متخفین برخورد کرده افراد سودجو عقب نشینی کرده اند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هنوز زمین خواران باور ندارند که دستان عدالت یقه آنها را می گیرد، گفت: زمین خواران آنقدر با تجربه و با نفوذ شده اند که با استفاده از قوانینی اعم از ماده 18 و عفو و بخشش و همچنین دیدن این و آن کارشان را به سرانجام می رسانند. اضافه بر اینکه بر اینکه بنده خودم شخصا زمین خوارانی را می شناسم که با وجود عینیت جرم هنوز هم آزادانه زندگی می کنند.

جعفری با اشاره به پرهزینه بودن مبارزه با زمین خواری گفت: مطمئن باشید در این مبارزه آنها به ما لبخند نمی زنند و شروع به تخریب قضات و بی آبرو کردن دستگاه قضایی و دادسراها می کنند که باید با همه قوا وارد شد و هیچ گونه ترسی به دل راه نداد.

وی صدور اسناد جعلی هویتی و ملکی و استفاده از رانت های اطلاعاتی در دستگاههای اجرایی را از مهمترین شیوه های زمین خواران عنوان کرد و افزود: سرعتی که این مبارزه می طلبد دقت و کوتاه کردن مدت زمان رسیدگی پرونده های زمین خواری است تا اشخاص نتوانند فکر هیچگونه ترفندی را در سر بپرورانند.

دادستان عمومی انقلاب تهران گفت: نکته قابل تامل این است که سازمانها و قضاتی که می خواهند وارد این مبارزه شوند باید ابتدا خود آلوده نبوده و به دنبال زمین و ویلا نباشند و خصلت شجاعت و پاکدامنی در وجودشان باشد چرا که زمین خواران ابتدا دستان ناپاک قضات و مسئولان را برای مخفی ماندن از چشم قانون قطع می کنند.

وی گفت: مردم از شعارهایی با عناوین زمین خواران را دنبال می کنیم، با زمین خواران مبارزه می کنیم خسته شده اند و بدنبال عملکرد اجرای دستگاه قضا هستند. لذا باید سرپرستان دادسراها خود شخصا پرونده های زمین خواری را تا مرحله اجرای حکم دنبال کنند و نتیجه را اعلام کنند.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه هنوز دادستانی تهران هیچ آماری از پرونده های زمین خواری ندارد، افزود: هم اکنون در حال ایجاد بانک اطلاعاتی از پرونده های دادستانی تهران هستیم که دادستان و سرپرستان دادسراها هر لحظه که اراده کنند از آخرین وضعیت پرونده های موجود مطلع شوند.

وی با بیان اینکه زمین خواران آدم های ترسویی هستند گفت: لازم و ضروری است دادسراها از اطلاعات مردمی بیشتر استفاده کنند چرا که مردم به جهت همسایه بودن با زمین خواران اطلاعاتی ظریفی از آنها در دست دارند.

دادستان تهران به تمام دستگاهها و سازمانهای دولتی گوشزد کرد که حق شانه خالی کردن مبارزه با زمین خواری را ندارند و اگر زمینی را بدون سند و قرارداد و یا بدون حصار قانونی واگذار کنند باید پاسخگو باشند.

وی از سرپیچی دستگاههای دولتی از حکم قضات و دادستان خبر داد و گفت: به عنوان نمونه در حادثه ای که در هفته گذشته در یکی از سازمانهای دولتی رخ داد چهار نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند که متاسفانه نگهبانان آن سازمان با بیان اینکه این موضوع امنیتی است و نباید خبرساز شود مانع از ورود کارآگاهان و ضابطان قضایی شدند در حالی که حکم قاضی به عنوان بالاترین حکم قضایی در کشور را در دست داشتند.

دولت آبادی گفت هرگونه جلوگیری از احکام قضایی موجب ضربه زدن به خود آن سازمان می شوند چرا که در جرایمی مانند قتل در صورت هرگونه تعلل مدارک عینی بسیاری از دست می رود.

دادستان عمومی انقلاب تهران افزود: اگر قاضی یا دادستانی خلاف واقع حکمی صادر کرد سازمان موظف به اجرای حکم بوده و پس از اجرا می توانند شکایت خود را به دادگاه انتظامی قضات ارجاع دهند.