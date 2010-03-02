تئاتر کلانشهر میلیونی کرج متولی مشخصی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، بهزاد دودانگه بعداز ظهر سه شنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به پتانسیلهای موجود در کلانشهر کرج که هم اکنون در حال استان شدن است، باید متولی برای ساماندهی هنرمندان این رشته مشخص شود.

وی افزود: طی دهه گذشته در کرج هنرمندان به نام و مطرحی فعالیت می کردند، اما در حال حاضر هیچکدام از این افراد در کرج نیستند و در شهرهای دیگر از جمله هشتگرد و ورامین مشغول به فعالیت هستند، چون از آنها و هنرشان حمایت نمی شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: هم اکنون چند تن از هنرمندان تئاتر دهه گذشته کرج به دلیل عدم حمایت، مشغول مسافرکشی در خیابانها هستند که این باعث شرمندگی جامعه هنری است.

وضعیت تئاتر کرج اسف بار است

وی اعلام کرد: در حال حاضر وضعیت تئاتر کرج اسف بار است چون مسئولان برای پیشرفت این هنر حتی یک سالن استاندارد در نظر نگرفته اند و باید در خیابان به تمرین تئاتر پرداخت.

دبیر دومین جشنواره سراسری تئاتر اتود گفت: در مجموع در کرج هشت تحصیل کرده تئاتر وجود دارد که سه نفر از آنها در یک شرکت مشغول کار هستند چون از آنها در رشته تئاتر حمایت نمی شود.

دودانگه بیان داشت: در این راستا طی چند سال گذشته به همراه مشاوران و با همکاری جمعیت رهپویان انقلاب کرج تصمیم گرفتیم تا طرح اتود را در کرج در قالب جشنواره ای اجرا کنیم که حدود سالهای 81 بود که اولین جشنواره اتود در کرج برگزار و 20 اثر پذیرفته شد.

دبیر دومین جشنواره سراسری تئاتر اتود عنوان کرد: به دلیل استقبال زیاد هنرمندان کرجی، در سال 83 این جشنواره به صورت استانی با شرکت 417 اثر برگزار شد و در پایان هفت اثر برگزیده و از آنها تقدیر شد.

وی ادامه داد: در سال 85 طرح کشوری اجرای این جشنواره ارائه شد که در پایان در سال 86 با همکاری انجمن حمایت از بازیگران ایران و نمایندگی آن در کرج و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری این شهرستان، این جشنواره در 14 آذر 87 به صورت کشوری و با حضور شش استان و 100 هنرمند تراز اول تئاتر کشور برگزار شد.

این مسئول یادآور شد: در این جشنواره کشوری داورانی همچون سیاوش طهمورث، کیومرث مرادی و محمدرضا شهربازی به قضاوت پرداختند.

دودانگه بیان داشت: همپچنین در این جشنواره از مرحوم استاد حیاتی مهر پدر تئاتر کرج تقدیر و تشکر شد.

پنج استان کشور جشنواره اتود را برگزار می کنند

دبیر دومین جشنواره سراسری تئاتر اتود اعلام کرد: امسال نیز فراخوان برگزاری این جشنواره به تمامی استانهای کشور ارسال شده و برغم سالهای گذشته که در یک بخش برگزار میشد، در سال جاری در سه بخش برگزار می شود.

وی افزود: اتودهای نمایشی کوتاه 300 ثانیه ای در قالب چهارشنبه سوری، نمایشهای پنج دقیقه ای بدون استفاده از دکور و اتود پوستر نمایشی سه بخش برگزاری این جشنواره است.

این مسئول گفت: همچنین امسال به پنج استان یزد، خراسان رضوی، فارس، بوشهر و کرمان نیز حکم برگزاری جشنواره به صورت استانی داده شد که طی چند روز آینده این جشنواره در این استانها با حضور داوران از هنرمندان مطرح کشور برگزار می شود.

دودانگه افزود: برای برگزاری جشنواره امسال 35 اثر از استانهای کشور به دبیرخانه جشنواره مستقر در کرج ارسال شده، مراسم افتتاحیه جشنواره روز 23 اسفند ماه برگزار و 25 ماه جاری نیز به کار خود پایان می دهد.