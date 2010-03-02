پیروزی بر تایلند در رنکینگ فیفا تاثیرگذار است/ بازیکن محبوب کسی نیستم

محمد نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق در خصوص وضعیت بازیکنان تیم ملی پیش از دیدار با تایلند اظهار داشت: شرایط تیم ملی خوب است و بازیکنان حاضر در اردو هم در آمادگی مطلوبی به سر می برند که این مساله می تواند شانس ما را برای رسیدن به یک پیروزی پرگل برابر تایلند و در نهایت صعود در رنکینگ فیفا کمک کند.

وی با بیان اینکه از منتقدان تیم ملی می خواهم انتقادهایی انجام دهند که به سود تیم ملی باشد، خاطرنشان کرد: پیروزی پرگل برابر تایلند به تیم ملی کمک می کند شخصیت گذشته اش را پیدا کند، همچنین کادر فنی با قدرت بیشتری تیم را برای حضور پرقدرت در جام ملت‌های آسیا آماده کنند.

مدافع ایرانی تیم فوتبال النصر امارات در خصوص دعوت مجددش به تیم ملی گفت: در سا‌ل‌های پیش و توسط همه سرمربیان گذشته به تیم ملی دعوت شده ام و همیشه سعی کردم بهترین بازی‌هایم را در تیم ملی انجام دهم. در این شرایط به حاشیه سازان می‌گویم بازیکن محبوب هیچکس نبوده و تنها به خاطر عملکرد خوبم به تیم ملی دعوت می شوم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا حضور مجدد در فوتبال امارات و دور شدن از دید اهالی فوتبال باعث نمی شود فرصت حضور در جام ملت‌ها را از دست دهد؟، افزود: در فوتبال امارات اکثر بازیکنان مطرح و خارجی در پست هافبک و مهاجم هستند و همین مساله کار نفراتی همچون من را سخت می کند.

نصرتی در پایان گفت: البته قطبی علاوه بر تماشای مسابقات لیگ، دیدارهای تیم‌های اماراتی که بازیکنان ایرانی در آن حضور دارند را به دقت تماشا می کند و مورد ارزیابی قرار می دهد. وی می داند شرایط من در فوتبال امارات سخت تر از شرایطم در فوتبال ایران است. ضمن اینکه بازی برابر نفرات مطرح خارجی آمادگی من را افزایش می دهد.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و تایلند در آخرین دیدار مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا ساعت 19:30 دقیقه فردا(چهارشنبه) در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.