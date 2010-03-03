مراسم بزرگداشت بیژن کامکار برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که از ساعت 19 روز یاد شده با حضور هنرمندان عرصه موسیقی برگزار خواهد شد پیرامون شخصیت و جایگاه هنری این هنرمند صحبت شده و دو گروه موسیقی نیز به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

بنابر این گزارش قرار است گروه "نوای بامداد" به سرپرستی"سیروان منهوبی" و گروه "دف" به سرپرستی"عرفان به امید حق" قطعاتی را به مناسبت تجلیل از بیژن کامکار اجرا کنند.

بیژن کامکار سال 1328 در ارومیه متولد شد و همچون دیگر اعضاء خانواده اش نزد حسن کامکار(پدر) به فراگیری موسیقی پرداخت. وی با خوانندگی در رادیو سنندج فعالیت حرفه ای خود را آغاز کرد. نخستین ساز انتخابی بیژن تمبک بود که پس آن فراگیری نواختن سازهای دیگری چون ملودیکا و تار را نیز آغاز کرد. او از نخستین کسانی است که در مقام نوازنده تنبک به گروه شیدا پیوست اما پس از چندی با آمدن ارژنگ وی به نوازندگی رباب و دف روی آورد و تا کنون نقش بسیار موثری در گروه کامکارها ایفا کرده است.

بیژن کامکار در دو سال گذشته به دلیل عارضه گوارشی از فعالیت های هنری دور بوده و چند باری نیز مورد عمل جراحی قرار گرفته است.