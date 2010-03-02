حضور وکیل برای زدودن غبار از چهره حق ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمدرضا عدالتخواه بعد از ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت روز وکیل مدافع و آغاز دوره فعالیت هیئت مدیره جدید کانون وکلای دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: برخی نسبت به وکالت دیدگاه منفی دارند تا جایی که آن را کمک به وارونه جلوه دادن حقایق می‌ دانند، در صورتی که در فقه امامیه و قوانین ما، وکالت در دعاوی مذموم نیست و طرفین پرونده می ‌توانند شخصا یا توسط وکیل، دعوی خود را مطرح کنند و در کتب فقهی نیز تاکید شده است، افراد دارای شان و با شخصیت می‌ نوانند در مواردی که طرف دعوی آنان بذی ‌السان است، برای پیگیری دعوی به جای خود وکیل معرفی کنند.

وی اضافه کرد: یک وکیل خوب باید علاوه بر تبحر و تجربه دارای صفاتی از قبیل امانت، صداقت، رازداری، انصاف، حق مدار و با تقوا بـاشد، زیرا عزتی، بالا تر از تقوا نیست و اگر این خصوصیات در وکیل جمع شد، می ‌شود حق‌ مدار، نه اینکه حق الوکاله، مدار حرکتش باشد.

وی به ضرورت اصلاح تفکر جامعه نسبت به وکیل افزود: افراد نباید فکر کنند وکیل یک ابزار بدون تعهد و مسئولیت است و صرفا با گرفتن پول مکلف است، حتی در مقابل کلمه حق بایستد، تا باطل قدرت نمو پیدا کند، زیرا ایستادن در مقابل حق، یعنی ایستادن در مقابل خداوند متعال، چرا که حق نام دیگر خداست و حق همواره جاوید و برقرار بوده و این باطل است که تاب مقاومت در برابر حق را ندارد و ازبین رفتنی است.

عدالتخواه با اشاره به این فراز از خطبه 23 نهج البلاغه که «لسان الصدق یجعله الله للمرء فی الناس خیرله من المال یورثه غیره» اظهار داشت: بهترین سرمایه اموالی نیست که از شخص باقی می‌ ماند و به دیگران به ارث می‌ رسد، بلکه برجای نهادن نام نیک سرمایه ‌ای ارزشمند است، قضات و وکلا سعی کنند از خود نام نیکی در بین مردم به جای بگذارند.

وی بیان داشت: فرصتی که امروز تحت عنوان قضاوت و وکالت در اختیار ماست یک نعمت الهی محسوب می‌ شود و باید به شکرانه آن در راستای احقاق حق بکوشیم و از خداوند متعال خواهانیم، ما را از کسانی قرار دهد که نعمت او را به سرکشی و طغیان و ارتکاب معصیت در نیاورد.