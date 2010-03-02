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۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۱۶

سخنگوی نیروهای آمریکا:

امنیت انتخابات عراق 100 درصد عراقی است

امنیت انتخابات عراق 100 درصد عراقی است

سخنگوی نیروهای آمریکایی در عراق با اعلام اینکه امنیت انتخابات عراق 100 درصد عراقی است اظهار داشت که نظارت آمریکا غیر مستقیم خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "استیو لانزا" خاطرنشان کرد: انتخابات پارلمانی عراق به طور کامل از ناحیه نظارت و رهبری بر عهده عراق است و نیروهای آمریکایی غیر مستقیم از روند امنیت انتخابات حمایت خواهند کرد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه امنیت انتخابات صد در صد عراقی خواهد بود افزود: نیروهای آمریکایی هرگز داخل حوزه های انتخاباتی عراق نخواهند شد و حتی به آنها نیز نزدیک نمی شوند اما حمایت امنیتی ناظران بین المللی انتخابات را بر عهده خواهند داشت و علاوه براین از طریق بالگردها بر روند امنیت نظارت خواهند داشت.

انتخابات پارلمانی عراق هفتم مارس (16 اسفند) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1044608

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