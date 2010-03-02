امنیت انتخابات عراق 100 درصد عراقی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "استیو لانزا" خاطرنشان کرد: انتخابات پارلمانی عراق به طور کامل از ناحیه نظارت و رهبری بر عهده عراق است و نیروهای آمریکایی غیر مستقیم از روند امنیت انتخابات حمایت خواهند کرد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه امنیت انتخابات صد در صد عراقی خواهد بود افزود: نیروهای آمریکایی هرگز داخل حوزه های انتخاباتی عراق نخواهند شد و حتی به آنها نیز نزدیک نمی شوند اما حمایت امنیتی ناظران بین المللی انتخابات را بر عهده خواهند داشت و علاوه براین از طریق بالگردها بر روند امنیت نظارت خواهند داشت.

انتخابات پارلمانی عراق هفتم مارس (16 اسفند) برگزار خواهد شد.