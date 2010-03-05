پایلوت مرکز امدادرسانی امنیت ارتباطات سیار پیاده سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه، امکان سنجی و طراحی مرکز امداد حوادث تلفن همراه توسط کارشناسان امنیت همراه آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده پیشرفته شریف و با حمایت شرکت ارتباطات سیار برای اولین بار در کشور راه اندازی و پیاده سازی شد.

راه اندازی مرکز MERT در راستای ارتقای سطح امنیت در شبکه ارتباطات سیار و فرآیندهای پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات امنیتی این شبکه انجام می شود.

پرتال آزمایشی اطلاع رسانی، پشتیبانی و امداد این مرکز در حال حاضر به آدرس www.irmert.ir فعال و خدمات آنلاین آن از جمله بخش مانیتورینگ شبکه و مشاوره در مراحل پیاده سازی است.

تهیه تجهیزات امنیتی برای تست و ارزیابی مداوم وضعیت شبکه GSM و GPRS و ابزارهای برنامه ریز ی SIM از دیگر طرحهای این مرکز است.