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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۵۶

در آزمایشگاه خدمات موبایل /

پایلوت مرکز امدادرسانی امنیت ارتباطات سیار پیاده سازی شد

پایلوت مرکز امدادرسانی امنیت ارتباطات سیار پیاده سازی شد

پایلوت مرکز امدادرسانی امنیت ارتباطات سیار (MERT) توسط آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه صنعتی شریف پیاده سازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه، امکان سنجی و طراحی مرکز امداد حوادث تلفن همراه توسط کارشناسان امنیت همراه آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده پیشرفته شریف و با حمایت شرکت ارتباطات سیار برای اولین بار در کشور راه اندازی و پیاده سازی شد.

راه اندازی مرکز MERT در راستای ارتقای سطح امنیت در شبکه ارتباطات سیار و فرآیندهای پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات امنیتی این شبکه انجام می شود.

پرتال آزمایشی اطلاع رسانی، پشتیبانی و امداد این مرکز در حال حاضر به آدرس www.irmert.ir  فعال و خدمات آنلاین آن از جمله بخش مانیتورینگ شبکه و مشاوره در مراحل پیاده سازی است.

تهیه تجهیزات امنیتی برای تست و ارزیابی مداوم وضعیت شبکه GSM و GPRS و ابزارهای برنامه ریز ی SIM از دیگر طرحهای این مرکز است.

کد مطلب 1044609

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