به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در بیست و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در سالن اجلاس سران تهران در مورد ویژگی کنفرانس امسال گفت: یکی از ویژگی‌های این کنفرانس تقارن آن با بیستمین سال تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی است .

وی به همین مناسبت به ارائه گزارشی از فعالیتها و عملکرد مجمع پرداخت و یادآور شد: حضور فعال و مؤثر هیئتهایی از مجمع در صدها کنفرانس بین‌المللی اسلامی، برگزاری 100 همایش تقریبی در داخل و خارج کشور، اعزام دهها هیئت از علما و اندیشمندان حوزه‌های علمیه دانشگاه‌های کشور به منظور دیدار از مجامع علمی و شخصیتهای اسلامی خارج کشور از جمله این فعالیتها بوده اند .

تسخیری ایجاد پایگاه فرهنگی تقریب به 12 زبان زنده دنیا جهت انتشار مقالات و تحقیقات تقریبی در فضای مجازی و پاسخگویی به نیازها و پرسشهای مخاطبان از سراسر جهان را نیز دیگر اقدام مجمع عنوان کرد .

وی مجموعه فعالیتهای مجمع جهانی تقریب را سرمایه گذاری در راستای تقریب مذاهب و وحدت عنوان کرد و گفت: کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی نیز از جمله این اقدامها و تلاشی است برای اینکه عوامل اختلاف شناسایی و ریشه یابی و راهکارهای عقلانی و منطقی برای رفع آنها و دستیابی به یکپارچگی و وحدت مورد بررسی قرار گیرند.