نابودی تروریسم در "همکاری جامع منطقه ای" است/ ایران محور همکاری

پروفسور "مادان موهان پوری" استاد دانشگاه پنجاب هند در گفتگو با مهر از ایران بعنوان یکی از قدرتهای تاثیرگذار منطقه یاد کرد و خاطرنشان کرد: ایران می تواند از طریق همکاریهای اطلاعاتی با کشورهای همسایه، تقویت سازمانهای ضدتروریستی، مبارزه با گروههای تروریستی و نیز مقابله با سازمانهای اطلاعاتی که در ارتباط با این گروهها هستند، مانع ادامه فعالیت گروههای تروریستی شود.

موهان پوری با اشاره به نقش مهم ایران در حفظ ثبات منطقه گفت: ایران می تواند ضمن همکاری با دیگر کشورها و مشارکت در تصمیم گیریهای منطقه ای به ایجاد و حفظ ثبات در منطقه کمک کند.

این استاد دانشگاه پنجاب در ادامه تاکید کرد که راه تضعیف گروههای تروریستی و منزوی کردن آنها به اشتراک گذاشتن منابع کشورهای منطقه و همکاری آنها در زمینه های اطلاعاتی و امنیتی است.

وی درباره مناسبات امنیتی و ضد تروریستی اسلام آباد و دهلی گفت: که هر دو کشور پاکستان و هند در این مورد که مبارزه با تروریسم باید تا نابودی کامل آن ادامه یابد، توافق دارند، با این حال مشکلاتی در زمینه تبادل اطلاعات بین دو کشور وجود دارد که موجب در امان ماندن تروریستها شده است.

پروفسور موهان پوری در بخش دیگری از گفتگوی خود بر لزوم عاری سازی منطقه از سلاح هسته ای تاکید کرد و گفت که متاسفانه بحثهای هسته ای درحال حاضر به یک نگرانی در منطقه تبدیل شده است و از این رو پاکستان و هند باید به سوی اعتماد سازی حرکت کنند.

وی در پایان راه حل مسائل منطقه را غیرنظامی خوانده و گفت که افزایش شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان بدون همکاری کشورهای منطقه بی نتیجه خواهد.