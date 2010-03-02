راه اندازی قطار شهری همدان گره های ترافیکی را رفع می کند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد ناصر نیکبخت بعد از ظهر سه شنبه در نشست تخصصی با سرمایه گذاران کشور ترکیه که به همدان سفر کرده اند، اظهار داشت: مسؤولان استان، شهرداری و شورای شهر آمادگی لازم را جهت همکاری و مساعدت در احداث قطار شهری دارند.

وی استان همدان را از لحاظ گردشگری، پایلوت گردشگری کشور معرفی کرد و گفت: استان همدان با دارا بودن برترین آثار تاریخی، می‌تواند بهترنی فرصت برای جذب سرمایه‌گذار در بخش گردشگری باشد.

نیکبخت با بیان اینکه استان همدان با توجه به سابقه تاریخی و شرایط مساعد آب و هوایی و جغرافیایی، زمینه مناسبی را برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی دارد، اظهارداشت: وجود شهرک‌های صنعتی، آزادراه، راه‌آهن، بخش کشاورزی، صنعت و معدن، فولاد و پتروشیمی از جمله عوامل مناسب جهت جذب سرمایه‌گذار در استان همدان است.

وی اظهار داشت: دولت جمهوری اسلامی ایران قوانین مناسبی را برای حضور سرمایه‌گذار در کشور وضع کرده است و مسؤولان و مدیران استان نیز بر این اساس، اهتمام و توجه خاصی را برای سرمایه‌گذار دارند.

معاون پشتیبانی و نیروی انسانی استاندار همچنین گفت: استان همدان در زمینه ذخایر شیشه و سیلس در خاورمیانه نمونه است و در جذب سرمایه‌گذار 50 درصد کار انجام شده و برای 50 درصد باقی مانده نیز با این هیأت ترکیه‌ای وارد مذاکره خواهیم شد.

محمدناصر نیکبخت با اشاره به ساخت مسکن در استان همدان گفت: دولت برای تأمین مسکن جوانان و اقشار مختلف جامعه اقدام به ساخت مسکن در قالب مسکن مهر کرده است که در این مورد، تسهیلات خوبی را نیز به متقاضیان آن اعطا می‌کند.

معاون پشتیبانی و نیروی انسانی استاندار تعداد بازرگانان فعال و صاحب نظر استان را حدود یک هزار نفر بیان کرد و افزود: این بازرگانان در رابطه با صادرات و واردات نقش فعالی را در کشور، استان و خارج از کشور ایفا می‌کنند.

لازم به یادآوری است: چای سنگ چیو، مدیر شرکت بین‌المللی اورنیت ریسرچ ترکیه به همراه دو نفر از کارشناسان این شرکت برای بررسی پروژه‌هایی که دارای قابلیت سرمایه‌گذاری در استان همدان را دارد، در این استان حضور یافتند.

عمده صنایع قابل بررسی در این دیدار در زمینه‌های قطار شهری، فرآوری محصولات کشاورزی، معادن سیلیس و همچنین بررسی راه‌های گسترش مناسبات تجاری با استان، بررسی زمینه‌های سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، معادن و صنایع ساختمانی بود