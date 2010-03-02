37 هزار مددجوی کمیته امداد خراسان جنوبی خدمات بیمه ای رایگان گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مریم نواب‌ زاده بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اعتبار اختصاص یافته برای درمان مددجویان را بیش از 4 میلیارد و 680 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: به منظور ارتقاء سطح سلامت و بالابردن راندمان کاری بافندگان طی سال جاری تعداد 480 کارگاه قالی بافی معیوب، شناسایی و اقدامات لازم در زمینه بهسازی کارگاه‌ها صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: همچنین تأمین سلامت و سعادت جامعه از طریق کاهش پدیده سوء تغذیه با برنامه‌های پیشگیرانه و درمانی از جمله وظایف این نهاد است.

رئیس اداره بهداشت و درمان کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر دو هزار و 834 کودک زیر شش سال با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شناسایی و در قالب طرح تغذیه کودکان ماهیانه یک سبد غذایی در اختیار آنان قرار می‌ گیرد.

به گفته وی از ابتدای امسال بالغ بر 598 میلیون و 200 هزار ریال اعتبار در زمینه تهیه سبد غذایی کودکان هزینه شده است.

نواب ‌زاده برگزاری کلاس‌های آموزشی بهداشتی برای مددجویان، بهسازی 104 سرویس بهداشتی در منازل افراد زیر پوشش و تجلیل از 150 سالمند در همایش تکریم و تجلیل از سالمندان را از جمله سایر برنامه‌های این اداره برشمرد.

وی تصریح کرد: خدمات بیمه ‌ای امداد در راستای بالا بردن سطح سلامت خانواده‌های زیر پوشش است.