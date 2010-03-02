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۱۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۳۹

سومین دوره آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس برگزار شد

سومین دوره آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس برگزار شد

سومین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران با رقابت 300 داوطلب ساعت 14 امروز 11 اسفند برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی برای پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی در این دوره روز سه شنبه 11 اسفند ساعت 14 در محل دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

بیش از 90 درصد داوطلبان این دوره از آزمون را زنان تشکیل داده اند و بر اساس آیین نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی کلیه رشته های علوم تجربی و فنی و مهندسی که می توانند در کنکور سراسری شرکت کنند مجاز به شرکت در این دوره هستند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران هدف جذب دانشجوی پزشکی به این شیوه را جذب فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی سایر رشته ها با توانمندی های بالا در رشته پزشکی اعلام کرده است.

کد مطلب 1044631

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