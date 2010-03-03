آیت الله دکتر مهدی هادوی تهرانی رئیس هئیت علمی بعثه مقام معظم رهبری و رئیس مؤسسه رواق حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولین نکته ای که باید در بحث وحدت به آن توجه کرد این است که یکی از دستاوردهای بزرگ پیامبر وحدتی بود که میان اقوام، قبایل و نیروهای مختلف ایجاد کردند که با این وحدت شهرت و قدرت اسلام هویدا شد.

وی افزود: در رابطه با مسئله وحدت باید توجه داشت ائمه از منادیان وحدت بودند و در راه وحدت از خود گذشتگی کرده و گاهی حقوق خود را برای حفظ وحدت امت اسلامی نادیده گرفتند. همچنین علمای شیعه به تبع نبی خاتم (ص) و اهل بیت منادیان وحدت بودند .

رئیس هیئت علمی بعثه مقام معظم رهبری یادآور شد: امام(ره) و مقام معظم رهبری نیز به پیروی از سنت علمای گذشته، ائمه معصومین و پیامبر اکرم(ص) پرچم دار وحدت بوده و جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده وحدت را در تمام شئون خود به اشکال مختلف توسعه دهد.

وحدت عامل دستیابی به جایگاه و سهم شایسته

آیت الله هاوی تهرانی گفت: در این که امت اسلامی با وحدت می تواند به قدرت و سهم شایسته خود از قدرت برسد جای هیچ تردیدی نیست، اما مهمترین چالشهای فراروی وحدت سوء استفاده ای است که دشمنان اسلام از جهالت پیروان مذاهب می کنند. آنها با سوء استفاده از جهل پیروان مذاهب به بزرگنمایی برخی اختلافات کرده، خرافه ها را القا می کنند .

رئیس مؤسسه رواق حکمت با اشاره به این که مسئولیت وحدت برعهده علما است که با روشنگری و آگاهی دادن به مردم جلوی سوء استفاده را بگیرند و خود منادی و پرچم دار وحدت باشند یادآور شد: متأسفانه برخی علمای وابسته به قدرتهای استکباری به تفرقه و دشمنی دامن زده و همان رویه سوء استفاده از جهالت مردم را پی می گیرند.

بصیرت دینی راهبرد دستیابی به وحدت

دکتر هادوی تهرانی گفت: راهبرد وحدت توسعه دانش و بصیرت دینی است. اگر ما بصیرت عمومی مردم را نسبت به حقایق دینی افزایش دهیم، اگر تشیع را آنگونه که هست به شیعه و سنی بشناسیم و اهل سنت را همانگونه که هست به شیعه و سنی بشناسانیم در آن صورت پیروان شیعه و سنی درک می کنند موارد اشتراک بسیار بیشتر از موارد افتراق است. موارد افتراق بخشی در مسائل اجتهادی است و وجود اختلاف در بین اجتهادات امری طبیعی است، این مسائل باید میان علما به صورت منطقی مورد بررسی قرار گیرد نه این که منشأ دشمنی میان افراد و افراد غیر متخصص باشد.