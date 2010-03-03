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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۱۶

بانکهای کرج موظف به تعیین کشیک شبانه روزی برای خودپردازها شدند

بانکهای کرج موظف به تعیین کشیک شبانه روزی برای خودپردازها شدند

استان تهران - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی فرمانداری کرج گفت: با اجرای طرح خدمات دهی شبانه روزی خودپردازها بانکی در کرج کلیه بانکها موظف به گذاشتن کشیک شب برای خودپردازها شدند.

کاوه حداد پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با توجه به افزایش آمار متقاضیان و با هدف خدمات دهی بهتر به مردم ، طرح خدمات دهی شبانه روزی خودپردازها بانکی در این شهرستان آغاز شد.  

وی افزود: برای تحقق این امر، بانکهای کرج موظف به تعیین کشیک شبانه روزی در شعب دارای خودپرداز شدند.

حدادپور خاطرنشان کرد: همچنین در نشستی با حضور مسئولان بانکها مقرر شد از هر بانک یک شعبه در مناطق دهگانه شهرکرج خدمات ویژه را در روزهای پایانی سال به مردم ارائه دهد.

این کارشناس بیان داشت: در شهرستان کرج بیش از 150 شعبه بانکی فعالیت دارد و نظارت ویژه بر عملکرد شعب بانکی از بعد رسیدگی به متقاضیان در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و توجه به ساعات دقیق شروع و اتمام کار از دیگر فعالیتهای پیش بینی شده در این زمینه بشمارمی رود.

وی تاکید کرد: با برنامه ریزیهای صورت گرفته و هماهنگی با شعب بانکها تلاش می شود در روزهای پایانی سال نیز مردم با مشکل کمبود نقدینگی در بانکها مواجه نشوند.

حدادپور عنوان کرد: شهروندان هم در استفاده از خودپردازها مسائل ایمنی را رعایت کنند.

کد مطلب 1044639

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