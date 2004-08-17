مسعود رضاييان: فولاد خوزستان يكي از مدعيان قهرماني ليگ برتردرفصل آينده خواهد بود

مسعود رضاييان مديرعامل باشگاه فولاد خوزستان درگفتگو با خبرنگاراعزامي" مهر" به تركيه هدف ازبرگزاري اين اردوي تداركاتي را بالا بردن توان روحي و فني بازيكنان براي حضوردرچهارمين دوره رقابتهاي ليگ برترخواند وتصريح كرد: برنامه هاي ما براي فصل آينده درچند بخش خلاصه مي شود. اولين بخش آن مربوط به چرخه بازيكن سازي باشگاه فولاد است كه قصد داريم به اين چرخه با قدرتتر ادامه دهيم وهمچنان دراين امرفعال باقي بمانيم.

دومين برنامه ما حضور پرقدرت درليگ برتراست. مادردو فصل گذشته به عنوان سومي رقابتهاي ليگ برتردست پيدا كرده ايم و تصورمي كنم حالا موقع آن رسيده باشد كه براي كسب عنوان قهرماني تلاش كنيم. هدف ما اين است كه اين فصل بعنوان يكي از تيمهاي مدعي جدي قهرماني ليگ را شروع كنيم ومثل سالهاي گذشته فوتبال قابل قبولي را به نمايش بگذاريم. اما هدفمان اين نيست كه پيروزي را به هرقيمتي بدست آوريم.

رضاييان ادامه داد: يكي ديگر ازاهداف ما كمك به تيم ملي فوتبال ايران است. ما خودمان را به تيم ملي مديون مي دانيم وبه همين خاطربازهم تلاش خواهيم كرد تا بازيكنانمان را دراختياراين تيم قرار دهيم.

مديرعامل باشگاه فولاد خوزستان با بيان اينكه علاوه برمسائل فني، به مسائل فرهنگي واخلاقي نيزتوجه ويژه خواهيم داشت افزود: درهمين راستا قصد داريم با تاسيس كانون هواداران باشگاه تعداد تماشاگران فولاد را كه سال گذشته 8 هزارنفر بودند به 10 هزارنفرافزايش دهيم. ضمن اينكه بها دادن بيشتربه تيمهاي پايه باشگاه فولاد دراولويت كارهاي فصل آينده ما قرارخواهد داشت.

مديرعامل باشگاه فولاد خوزستان با بيان اينكه درفصل جاري تعامل خوبي با عوامل محيطي فوتبال خواهند داشت، خاطرنشان ساخت: يكي ازاهداف ما برقراري ارتباطات گرم ودوستان با عوامل اجرايي فدراسيون فوتبال وهمه عوامل محيطي فوتبال است تا درسايه اين تعامل بتوانيم فوتبال زيبا وتماشاگر پسندي را به نمايش بگذاريم. درهمين راستا پيگير تكميل كمپ اختصاصي باشگاه فولاد هستيم كه شامل امكانات بسيارحرفه ايست وبا راه اندازي اين كمپ بسياري ازمشكلاتمان حل خواهد شد.

مسعود رضاييان درجواب اين سوال كه براي درآمدزايي باشگاه چه اقداماتي انجام داده ايد، تصريح كرد: اصولا در كشورهاي خارجي وباشگاههاي حرفه اي 80 درصد ازهزينه مالي خود را از طريق حق پخش تلويزيوني تامين مي كنند، اما ما درايران عملا از اين فاكتورمهم بي بهره هستيم. با اين حال درتلاش هستيم تا در اين زمينه نيزبه موفقيتهاي بيشتري دست يابيم.

وي به ترانسفر بازيكنان فولاد به تيمهاي خارجي اشاره كرد وافزود: با سفارت تركيه مذاكراتي داشته ايم تا ازاين طريق زمينه حضور چند بازيكن درتيمهاي اين كشور را فراهم كنيم. هرچند كه بخاطر ارزاني بازيكنان اروپايي براي حضور درليگ تركيه بعيد به نظرمي رسد كه تيمهاي اين كشوربازيكنان مورد نظرشان را ازليگ ايران به خدمت بگيرند.

مديرعامل باشگاه فولاد خوزستان درپايان بابيان اينكه ازبرگزاري اردوي اين تيم درتركيه راضي است، خاطرنشان كرد: اميدوارم كه تيم ملي فوتبال كشورمان درديداربا اردن به پيروزي برسد وراه صعود به جام جهاني راهمواركند، زيرا موفقيت تيم ملي به سود باشگاه فولاد خواهد بود و ماازاين طريق شانس ترانسفر بيشتري خواهيم داشت.